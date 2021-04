Ivana Nadal publicó irresponsables posteos tras hacerse un hisopado para viajar: “Dejemos de obedecer”

Ivana Nadal nuevamente se descargó con mensajes contundentes en las redes sociales y sus dichos se convirtieron en tendencia en Twitter. La modelo contó que debió realizar un PCR para viajar a EE.UU y mostró su descontento como lo viene haciendo con respecto al tema del tratamiento de la pandemia.

Ivana Nadal, polémica (Fotos: Revista Hombre y Ciudad.com).

“Esto tiene que parar. Por favor no bajen los brazos. MI CUERPO ES MÍO, MI VIDA ES MÍA. Tenemos que dejar de obedecer y empezar a escuchar nuestra voz interior”, escribió Ivana en una serie de placas en su stories de Instagram en contra de las disposiciones que requieren hacerse un testeo antes de viajar.

Además, expresó: “…si tuviese algún síntoma no viajaría. No necesito chequearlo con un hisopo en el cerebro. No tengo ningún síntoma, por ende no contagio”, así afirmó también Nadal.

“Basta de miedos. Basta de ser unos dominados”, lanzó entre otros conceptos la polémica modelo.

Como era de esperar, rápidamente los usuarios de las redes se hicieron eco de sus dichos con comentarios de toda índole, casi todos en contra y destacando que la mediática vive de su exposición en las redes.