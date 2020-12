Pamela David en su mejor momento: “Cuando me hago la que no me importa”

Hace casi un año que la conductora estrella de América, Pamela David, decidió dejar la televisión para compartir y pasar más tiempo con su familia.

Instalada en Mendoza junto a su esposo, Daniel Vila, y sus dos hijos comparte las historias más divertidas sobre la vida cotidiana.

En esta oportunidad, Pamela posó con ropa mojada y un maquillaje aun intacto por el agua mirando hacia arriba. La idea era hacer de la postal una muestra de que no le daba importancia a lo que le había ocurrido.

Es que según ella misma relató en el texto que acompaña a la imagen, la empresaria contó que su hija de 8 años la tomó desprevenida y la tiró a la pileta. “Yo cuando me tiran a la pileta y me hago la que no me importa... pero estoy pensando cómo vengarme”, prometió a su hija entre risas.

Según continuó en el post, David pasa el mejor momento de su vida cerca de su familia, en referencia a la leyenda de su remera “Enjoy”, (disfrutar, del vocablo inglés).

Es que las corridas y la demanda que le generaba su trabajo en televisión no le permitían ser parte de cosas tan sencillas como divertirse por ser lanzada a la pileta. “Lo mejor que hice disfrutar y reírme como niña...”, aseguró sobre el momento actual.

Fiel a su estilo amable, no dudó en dedicar a su seguidores un “hermoso día” y también les brindó un sabio consejo. “Un ejercicio simple: mírate a espejo y sonreíte, hacelo y contame como te fue”, exhortó a su audiencia.