Noelia Marzol sorprendió con su nuevo corte de pelo y enamoró con su escote desde la bañera

Poseedora de una de las figuras más hermosas de nuestro país, Noelia Marzol despierta suspiros en cada pose que comparte en las plataformas web.

Sus fotografías en Instagram no pasan desapercibidas para sus más de 2.4 millones de seguidores que la desbordan de halagos.

Noelia Marzol está disfrutando a pleno de su maternidad, tras la llegada de Alfonsina que se sumó a Donatello.

Luego de explicar muchas veces que no quería tener una familia numerosa, cambió de opinión y le reveló a su esposo, Ramiro Arias, la posibilidad de tener un bebé más antes de cerrar la fábrica. ¿Habrá sido la última vez?

Noelia no para un segundo y eso está muy claro. Activa como pocas famosas en las redes sociales, divide su tiempo entre la crianza y cuidado de sus pequeños, las funciones de la obra Sex y los posteos de diferentes looks donde los trajes de baño y la ropa interior tienen un lugar destacado.

La hijita de Marzol nació el 21 de diciembre y desde el primer momento se adaptó muy bien a la dinámica de la familia que la esperaba con ansias y a los compromisos laborales de su madre, que no baja la marcha y se mantiene feliz con poder combinar la maternidad con su trabajo.

Noelia Marzol cambió de look y enamoró a todos desde la bañera

Noelia, que también despliega su talento como bailarina no temió a la hora de regresar a las redes sociales y lo hizo cambiando su look y mostrando que el parto de su hija, no le ha dejado secuela alguna.

Noelia Marzol no solo se cambió el color del pelo, sino que también se lo cortó. Con un peinado carré y un castaño en tono chocolate cobrizo, cautivó a los usuarios que no tardaron en reaccionar.

El lugar elegido fue su bañera con escasa cantidad de agua, donde Marzol se sentó posando con un corsé blanco con detalles en negro, ideal para subir las temperaturas y dejar claro que no pierde pisada en la farándula.

