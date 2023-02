A un mes de dar a luz, Noelia Marzol invitó a jugar en bikini luciendo su delantera en primera plana

Noelia Marzol es de las bailarinas más lindas de Argentina y de las personalidades del espectáculo con mayor cantidad de seguidores.

A sus más de 2,3 millones de seguidores la bailarina les comparte sus mejores fotos y videos de su cotidianeidad y, también subidas de tono.

Noelia hace poco fue mamá por segunda vez y sin embargo, le apasiona lucir sensual y si bien en los últimos meses dejó de lado su vida como modelo y bailarina para dedicarse a ser influencer, algo que hace de una forma espectacular, sus poses y look candentes, no faltan.

A poco menos de un mes del nacimiento de Alfonsina, la modelo no dudó un segundo en volver a trabajar dando su cien por ciento.

Como era de esperarse y ya convertida en una total influencer, Marzol mostró su vuelta a las redes sociales y su fandom la halagó.

Orgullosa de su cuerpo, Noelia Marzol se mostró en traje de baño

“Este es mi cuerpo hoy, después de 10 días de haber conocido a mi bebota”, comentó días atrás. A su vez, Noelia confesó que no está para nada acomplejada. “No me avergüenza, ni voy a ocultarlo. No tengo por qué esperar a “recuperarme” para mostrarles nuestro trabajo”.

Recientemente, a la espera de poder viajar, Noelia Marzol le comentó a sus seguidores, a través de una historia de Instagram, que su beba se había dormido y que por eso debía esperar y entretenerse con algo.

Fue ahí cuando Noelia le sugirió a sus seguidores que usen la misma aplicación que ella, donde pueden disfrutar de decenas de juegos para pasar el rato.