No puede mas del amor: Los tiernos posteos de Belén Francese por su maternidad

El pasado 29 de junio Belén Francese recibió a su primer hijo, después de un divertido y sincero embarazo que transmitía día a día en redes sociales. Vitto tiene un profundo significado: “Derivado del latín vita, que es vida. Nuestra “vida” entera entregada a él!! Muertos del amor del más Increíble que sentí en mi vida, estamos modo limbo!”. En una de las primeras fotos se veía el piecito del recién nacido con los apellidos de sus dos padres.

Pero de la misma manera que la ex vedette mostraba cada momento de su embarazo, sin pena y con realidad, ahora se dispone a mostrar la mejor etapa de su vida, como madre de Vitto. Y su feed de Instagram ya comienza a estar dedicado exclusivamente a su pequeño. ¡Que tiernos se ven!

Desde detalles, como sus manitos, a videos en donde se los ve compartiendo una siesta, Belén está repleta de felicidad y orgullo por Vitto. “Quiero le quede BIEN CLAROOOOO! Ja mamá orgullosa, al cien!!”, escribió en su última publicación, que era un reel donde le daba un beso a su hijo. Nazarena Veléz, su amiga incondicional, se apareció por el posteo: “Ayyyyyy cuánto amor”.

“Lo más hermoso que van ver HOY”, puso en otra foto, donde se ve un plano de acercamiento de la boquita de su bebé. Vitto duerme plácidamente.

Instagram. Instagram.

En una tercera foto, Belén compartió un divertido juego de palabras: “Descubrí una Genialidad... cómo le dice el primo Salvi: BE VITTO”. Como muchos recuerdan, antes del nacimiento, la ex vedette solo llamaba a su hijo como “Bebito”.

Instagram. Instagram.

El pañal que elige Belén Francese

En otra oportunidad, la mujer de Fabián Lencinas les compartió a sus seguidores cuales eran los pañales que elegía para Vitto: Huggies Protect Plus. “Lo más importante para mí es que Vitto esté fresco y cómodo y por eso elijo los Huggies Protect Plus que son excelentes porque absorben todo y está sequito toda la noche”, escribió en la tierna foto donde sale alzando al recién nacido, que todavía no supera el largo de su antebrazo.