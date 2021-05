La emoción de Belén Francese al vivir la última ecografía de su bebé en camino

Belén Francese está a punto de ser mamá y su pancita de embarazada la tiene enamorada por eso, cada ocasión, es digna de sacarse una foto acariciándola y luego subirla a sus redes sociales. Se mostró sin ropa, con trajes de baño y hasta con prendas rotas por sus nuevas curvas.

Pero lo más tierno llegó con un video de la que podría ser su última ecografía. La actriz compartió en Instagram una filmación del momento en que ingresa con Fabián Lencinas, su marido, a hacerse el ultrasonido, en el que la emoción y lágrimas de felicidad se llevan el protagonismo.

Belu está por entrar al octavo mes de gestación y cada vez que puede ver y escuchar a su hijo es motivo de celebración, en esta oportunidad se ve como las hijas del empresario mendocino también son parte del gran momento.

“Así te espiamos y nos emocionamos cuando te vemos junto a papi y tus hermanas, te estamos esperando muy felices y ansiosos para llenarte de besos, te amamos infinito bebito”, escribió la mamá primeriza.

“Mi bebé ya tiene padrinos elegidos. Pensé en Moria Casán y en Marley pero al mismo tiempo también me gustaría que fueran mi hermana y mi cuñado. Sé que pueden ser cuatro personas así que estoy averiguando en qué parroquia me aceptan los cuatro. Y si no es así, algunos serán padrinos del corazón”, reveló la artista en una nota con la revista Pronto.