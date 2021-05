El carpintero de “Bienvenidos a bordo” y sus abdominales de hierro que enamoran todas las noches

Nahuel López Matheu o más conocido como “el carpintero” despierta suspiros cada vez que aparece en “Bienvenidos a bordo”; él se ganó el cariño del público ya que con su simpatía, humildad y sobre todo su destreza física, se convirtió en el mejor en hacer las dominadas.

“Llegué al programa con el objetivo de sacar el lingote. Pero siempre veía que Bautista (Araneo) y Wolfgang desafiaban a los famosos en las dominadas. Así que se me ocurrió decirle a Guido Kaczka, con todo respeto, que en algún momento me dejara desafiarlos a los chicos. ‘Yo te los limpio’, le dije. Él no se lo esperaba, pero lo habló con la producción”, le reveló el joven a Teleshow.

Lo cierto es que Nahuel nunca había estado en los medios sino que, según sus palabras, es “un pibe que labura con la familia en una carpintería, que tira para adelante y que, de pronto, se encontró con todo esto. Pero que, fuera del programa, sigue con su vida cotidiana de siempre”.

Nahuel tiene 31 años y vive en el sur del conurbano bonaerense, donde está la carpintería que fundó su familia hace tres décadas y media. “Le estamos metiendo a la carpintería todos los días. Y hoy, a pesar de estar en el programa, sigo con eso porque ahí está mi origen, mi eje y mi estabilidad”, remarcó.

“El carpintero” confió que en la adolescencia comenzó a interesarse por el trabajo y que a los 18 tomó más responsabilidades en el comercio: “Empecé a los 14 o 15 años. Yo iba al colegio a la mañana y, por la tarde, mi viejo me venía a buscar para que fuera a ayudarlo a la carpintería. Pintaba maderitas, juntaba el aserrín...Justo mi viejo se operó de la cintura y me dejó más espacio, hasta que él se fue recuperando”.

Luego estudió diseño industrial y obtuvo el título de técnico, lo que le sirvió “para hacer y leer planos de arquitectos, decoradores y diseñadores”.

Pero Nahuel también tiene otra pasión, el deporte. Él entrena cuatro veces por semana en un gimnasio y juega al fútbol con sus amigos. De ahí el físico que tiene y los abdominales que tanto suspiros despierta a los televidentes.

“Sacate la remera”, le dijo Hernán Drago en el programa de El Trece y el joven obedeció y de ahí en más lo hace cada vez que participa en el ciclo.