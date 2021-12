“No me rompas las pelotas”, la furia entre Ricardo Montaner y el periodista Juan Cruz Sanz

Este fin de semana se vivió una insólita situación entre Ricardo Montaner y Juan Cruz Sanz; sí, el coach de “La voz Argentina” cruzó al periodista de Crónica Tv por una data que reveló sobre Camilo. Pero claro, el mediático no se quedó en silencio y le respondió sin filtros al cantante.

La semana pasada, Ángel de Brito lanzó en su cuenta de Twitter que “hay 30 mil tickets vendidos para @Camilomusica y una medida cautelar podría suspender las cuatro funciones del Estadio Luna Park. @Lauriaprod podría demandar al estadio por más de 150 millones de pesos”.

La pelea menos esperada entre Ricardo Montaner y Juan Cruz Sanz

Para respaldar la información publicada por su colega, Sanz comentó “les dije” y esas dos palabras fueron las que encendieron la furia de Montaner, tanto que lo ninguneó y hasta insultó en las redes sociales.

“@CamiloMusica es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en el 2021… si necesitas una entrada, tengo cómo ayudarte, no te metas con mi familia tonto”, expuso sin filtros el padre de Evaluna Montaner, la mujer de Camilo y madre de su primer hijo, Índigo.

Qué le respondió Juan Cruz Sanz a Ricardo Montaner

Las redes sociales siempre son el marco ideal para las peleas entre personalidades de renombre que, quizá, no se conocen personalmente y que no se ven frenados por nada a la hora de tirar bombas en su contra.

Luego de ver el mensaje que Ricardo Montaner publicó en Twitter, el conductor de Crónica Tv se mostró confundido y le respondió: “¿Perdón? ¿Me perdí de algo? No sé qué me quiere decir”.

Y tras hilar situaciones y publicaciones, el periodista especializado en investigación y política internacional se descargó.

“Ricardo. Yo no me metí con tu familia. ¿Qué te pasa? Yo solo conté una disputa legal que ESTÁ pasando, entre la productora que lo trae al chico este y el @stadiumlunapark. ¿Me la vas a negar? Tomate un mojito y no me rompas las pelotas”, compartió sin pelos en la lengua.