Aseguran que Laurita Fernández y Nicolás Cabré se separaron: “Son distintas las ideas de él a las de ella”

Hace unos meses se conoció que Nicolás Cabré y Laurita Fernández se reconciliaron y apostaron por la pareja al realizar un viaje en una escapada romántica que hicieron al Glaciar Perito Moreno. Al parecer este buen momento entre ambos habría llegado a su fin según asegura el programa “Intrusos del Espectáculo” (América TV), donde contaron que ya no viven juntos.

“Se ve venir una separación que ha tenido estertores anteriores y reconciliaciones varias”, comenzó Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo y continuó: “En este caso, según la información que nos llega, es una separación que de concretarse se blanqueará oportunamente y ya sería definitiva”.

Por su parte, el otro conductor Adrián Pallares, agregó: “Aparentemente la situación por la que estarían pasando es sin retorno. No tienen que ver terceras personas o temas laborales. Tiene que ver con planes de vida, ideas, que son distintas las de él que las de ella”, detalló el periodista de espectáculos.

Lussich destacó la actitud que tomó la bailarina al ser consultada por el medio: “Ella elige el silencio a la hora de ser consultada por Intrusos. Si tenés intención de desmentirlo lo hacés de inmediato”. Asimismo, Pallares señaló “Laurita nos leyó y está claro que no tiene ganas de hablar”.

Recordemos que hace unas semanas Fernández se mostró cerca de Fede Bal, su expareja, y alimentó los rumores de separación con Cabré. Los mediáticos coincidieron en un evento relacionado al mundo gamer y muchos de los presentes captaron el momento y lo compartieron en sus redes sociales.

La cuenta “Chusmeteando1″ publicó las imágenes de Bal y Fernández de distintos momentos de la presentación en donde Laurita ofició como conductora y Federico fue un invitado de lujo por su conocido fanatismo por los videojuegos.

Sobre este encuentro Ángel de Brito, amigo y seguidor de Laurita comentó ante los rumores de ruptura con el actor: “Laurita y Cabré no están separados, no hay distanciamiento tampoco, están juntos”.

“Sí es cierto que tienen casas separadas, pero en el mismo barrio privado, y a parte ella tiene su departamento en Capital también”, aseguró De Brito y agregó: “En cuanto a Fede, ellos terminaron muy bien; él la quiere mucho a Laura y ella siempre habló bien de él. Si no hubiera buena onda no lo haría subir al escenario, o no conduciría un evento donde está él presente”, cerró.

Laurita Fernández y Fede Bal se reencontraron en un escenario (Instagram de Juariu)