En medio de rumores de crisis con Nicolás Cabré, Laurita Fernández se mostró junto a Fede Bal

Hace algunos meses Laurita Fernández y Nico Cabré volvieron a apostar al amor luego de una crisis que duró un tiempo prolongado.

La rubia y el actor decidieron darse una segunda oportunidad pero, esta vez se pusieron de acuerdo en no convivir para mantener la pasión y el interés en uno con el otro.

Redes de Juariu

Hace algunos días comenzaron a circular rumores de crisis en la mediática pareja a través de las redes sociales. Esta insinuación de corto circuito entre los actores, se acentuó con el reencuentro de la ex conductora del “Cantando por un Sueño” (El Trece) con su ex novio Federico Bal.

Los mediáticos coincidieron en un evento relacionado al mundo gamer y muchos de los presentes captaron el momento y lo compartieron en sus redes sociales.

La cuenta “Chusmeteando1″ publicó las imágenes de Bal y Fernández de distintos momentos de la presentación en donde Laurita ofició como conductora y Federico fue un invitado de lujo por su conocido fanatismo por los videojuegos.

Redes de Chusmeteando1

También Juariú compartió fotos del encuentro y opinó sobre los famosos: “Es una necesidad que esto pase hoy, se convierten en héroes y nos salvan del Wandagate interminable”.

Y mientras sucedía en las redes, en “LAM” (El Trece) Ángel de Brito, amigo y seguidor de Laurita comentó ante los rumores de ruptura con el actor: “Laurita y Cabré no están separados, no hay distanciamiento tampoco, están juntos”.

“Sí es cierto que tienen casas separadas, pero en el mismo barrio privado, y a parte ella tiene su departamento en Capital también”, aseguró De Brito y agregó: “En cuanto a Fede, ellos terminaron muy bien; él la quiere mucho a Laura y ella siempre habló bien de él. Si no hubiera buena onda no lo haría subir al escenario, o no conduciría un evento donde está él presente”, cerró.