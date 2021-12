Sanción y atención médica: Así fue la dura noche de Titi Fernández en “Masterchef Celebrity 3″

En la gala de este lunes en “Masterchef Celebrity 3″ los participantes abrieron una semana más de competencia y ni bien comenzó la emisión, Tití Fernández pasó al frente para que el jurado conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis le dictará una sanción al ausentarse en la gala de eliminación del domingo.

“Tití tenía que estar presente en la gala de eliminación de ayer. Vos no viniste, igual era con previo aviso porque ya lo tenías pactado. Vamos a ver qué decide el jurado y la producción con respecto a tu participación y tu futuro”, expresó el conductor Santiago Del Moro.

“Titi vas a pasar directamente a la gala de eliminación”, comenzó diciendo Betular, a lo que el periodista deportivo tomó como una decisión correcta: “Es lo que corresponde”, dijo y agregó con optimismo: “Que poco dura la felicidad, pero el delantal negro no va a cambiar mi actitud. A pesar de que voy directo al domingo la voy a romper en todos los platos”.

Tras esta decisión el resto de los cocineros fueron separados en pareja, por lo que las duplas quedaron conformadas por Paulo Kablan y Juariu, que debieron preparar un solomillo, Paula Pareto y Charlotte Caniggia que se enfrentaron a un lemon pie, y Tití Fernández y Joaquín Levinton que debieron elaborar un pollo.

Las celebridades debían lograr que ambos platos tuvieran “el mismo emplatado y el mismo sabor” en un lapso de sesenta minutos y con un muro de por medio. Esta prueba complicó muchísimo a Tití que no se entendió con su compañero y estuvo durante todo el desafío gritando.

“Pará, bolu..., decime en serio. ¿Qué hago con el pollo?”, gritaba Tití tratando de entender las indicaciones del rockstar. “¡Ya está, sacalo!”, le respondía Levinton sin que su compañero lo escuchara, en un claro ejemplo de la falta de comunicación de la dupla, que a la larga terminaría afectando la salud del periodista que se comenzó a sentir mal. Y no sólo tuvo que tomar asiento, sino que también debió ser atendido por el médico del lugar.

“No puedo más, empiezo a transpirar, me empiezo a sentir un poco mal...”, respondió Fernández quien agregó frente a cámara: “Joaquín, mirá lo que conseguiste, que entre el doctor a atenderme. La factura de la obra social te la paso a vos, loco. Estoy haciendo memoria y no me acuerdo cuanto hace que no me sentía así”.

Finalmente la dupla de Fernández y Joaquín tuvieron la posibilidad de ir, directamente, al miércoles de beneficios, mientras que Pareto- Caniggia se llevó el delantal gris y Kablan-Juariu logró realizar el mejor plato de la jornada y subió al balcón.