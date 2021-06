Nicole Neumann criticó a la ex de su novio por “pasearse” en televisión para criticarlos

Desde que se hizo pública la relación de Nicole Neumann con José Manuel Urcera, el bajo perfil que la ex de Fabián Cubero intentó mantener en los últimos meses se perdió en cuestión de segundos.

El encuentro inesperado de la pareja con Micaela Álvarez fue el comienzo de una seguidilla de comentarios y anécdotas en las redes sociales y en televisión.

El pasado viernes Álvarez se comunicó vía streaming con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y comenzó contando algunas intimidades de su relación con Urcera. Este lunes, la joven viajó a Buenos Aires y tuvo varios minutos de aire televisivo para contar su historia de amor y los reiterados engaños del conductor de TC y los encuentros aún separados.

Como no podía ser de otra manera, Nicole Neumann no se quedó callada frente a esta situación comenzó diciendo lo óptimo de este momento en pareja: “Estoy bien, trabajando, haciendo de mamá, viviendo un presente muy lindo”, comenzó diciendo y luego agregó sobre la ex pareja de Urcera: “Yo no me engancho en esas cosas”.

“No me voy a enganchar con pasados y ex que no me corresponden, nada de lo que se dijo tiene que ver conmigo y con mi presente”, dijo sobre la aparición de la mujer en Intrusos. “La fama es tan peligrosa como atractiva, uno que está hace tanto en el medio está acostumbrado a que estas cosas sucedan”.

“Yo por suerte disfrutando. Mi presente es muy lindo, lo estoy disfrutando y no hay mucho más. La gente es libre de decir cosas, mentiras, verdades y cada uno es dueño de lo que dice y está todo bien”, finalizó.

En la visita de Micaela Álvarez a Intrusos, la joven fue interrogada por Adrián Pallares que dijo: “¿Vos los obligaste a blanquear (el noviazgo)? ¿Nicole te tiene que agradecer a vos porque si no la hubiese mantenido oculta?”. La joven no dudó en su respuesta: “Para mí que sí. Me pareció muy raro que haya publicado una imagen con ella porque es todo muy reciente. Hace poco cortó conmigo después de una relación muy larga”.

Para finalizar Micaela dijo: “No estoy dolida, ni con rencor. Nosotros estábamos separados. Ahora lo desconozco. Siento que viví una mentira hace seis años, pero hoy no estoy sufriendo. Me di cuenta de cómo me negó a Nicole también me ha negado otras cosas que eran ciertas. No creo que dure. Es la realidad, Manu tiene 29 años y toda una vida por delante. Nicole ya tiene hijas. No me lo imagino a él ensamblando a una familia”.