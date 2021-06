Finalmente habló José Manuel Urcera, el hombre por el que Nicole Neumann volvió a apostar al amor

De no ser nada, pasaron a un relación consolidada. Hace meses se sabía que Nicole Neumann (40) andaba en relación con algún galán, pero recién ahora han salido a confirmarlo con afirmaciones de estar muy enamorados. Fue el piloto quien ahora contó lo feliz que lo hace la modelo.

Se llama José Manuel Urcera y tiene 29 años, describió a Nicole como “muy linda, la persona que le gusta a todos los hombres”. Fue el movilero de Intrusos en el espectáculo, que se transmite por América, que el joven se explayó en plena vía pública sobre su ahora novia. Él en realidad estaba ahí esperándola mientras salía del canal de Palermo.

“No estoy tan acostumbrado a las notas por lo que es afuera del automovilismo… Las notas referidas al automovilismo si, normal, pero de lo otro, no”, fue lo primero que dijo cuando le consultaron.

Los primeros obstáculos en su relación de dos meses

“Es rara la exposición mediática a partir los rumores de romance con Nicole porque no estoy acostumbrado, todo el mundo escribiéndote”, dijo sobre una exposición de la que no está seguro.

“Estoy acostumbrado a que me escriban ´che, qué bien el fin de semana, che, qué mal el fin de semana algún amigo, algún fanático´, pero no por otras cosas. Pero entiendo que es parte de esto y no pasa nada”, continuó Urcera, que a pesar de no gustarle tanto la ahora fama de su nombre por una relación amorosa, parece dispuesto a aceptarlo por Neumann.

La pareja recién vuelve de un viaje al Sur, en donde pasaron unos días al estilo de luna de miel. ahí explotó el bombazo y la modelo hasta debió enfrentarse a la ex de su ahora pareja. Pero según contaron en Intrusos, ella “siguió caminando como si nada, como si nada hubiera pasado”, mientras que Micaela (la joven en cuestión) “quedó envenenada”.