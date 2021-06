Nicole Neumann tuvo que enfrentarse a la furia de una ex de José Manuel Urcera durante su mini luna de miel

No todo es color de rosa en la vida de Nicole Neumann ya que si bien está comenzando una relación con José Manuel Urcera y hace pocos días viajó a Neuquén para compartir un par de días con él, al parecer no todo fue paz y amor.

Este miércoles, en “Intrusos” (América) contaron que Nicole vivió un momento de tensión durante un pase con José Manuel Urcera, su última conquista quien fue el anfitrión de tan exclusivo viaje.

Marcela Baños comenzó diciendo en el programa de América que una ex novia del corredor, llamada Micaela, los cruzó en una salida de la pareja y les habría dicho de todo.

La panelista comentó: “Esta relación arranca, aproximadamente, hace dos meses. Cuando se dio a conocer esta noticia, se decía que él la seguía viendo a la ex”, dijo y luego agregó: “Pero este fin de semana fueron a pasear y en un momento, el sábado fueron al mercado, apareció la ex, Micaela. Ella les dijo de todo. Nicole no entendía nada. Los insultó a los dos... Porque si ella sigue enamorada, enganchada, con él, le duele verlo con Nicole Neumann. Ella es una chica importante, de una familia conservadora de Neuquén”.

Según Baños, Nicole no entendía mucho que estaba sucediendo con una mujer que apareció de repente y comenzó a gritarles: “Nicole siguió caminando como si nada, como si nada hubiera pasado. Micaela quedó envenenada. Se sacó el odio. Esto lo trataron de tapar, pero los Intrusos lo sabemos”, dijo Marcela.

Consultado por “Intrusos” Urcera se hizo cargo del romace y sobre Nicole dijo: “(Nicole) es la persona que le gusta a tus amigos, tu familia, a todo el mundo. Nos estamos conociendo”.