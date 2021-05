Al borde de la transparencia, Nicole Neumann posó en ropa interior verde y enloqueció a sus seguidores

Con cada publicación, Nicole Neumann revoluciona las redes y se convierte en tendencia. La modelo arrasó en su cuenta de Instagram con una foto para una marca de lencería, en dónde se la ve arriba de una alfombra antigua mientras lleva puesto una ropa interior verde de encaje, al borde de la trasparencia.

“O.....Stay Home #Quedateencasa. HotMood” reza la descripción de su posteo, que siguió con un emoji de una llama, haciendo alusión a la elevada temperatura que desató entre sus seguidores.

Su hija quiere ser modelo

Indiana, la mayor de las hijas que Nicole tuvo junto a Fabián Cubero, se anotó en un curso de modelaje en el escuela de Anamá Ferreyra. “Arrancó de manera presencial, pero ahora con las restricciones son de manera virtual. Por zoom”, confesó Neumann.

Nicole y a su izquierda, Indiana Cubero (Web)

La joven de 13 años, le habría pedido a su madre asistir a estas colases junto con una amiga. Hace poco en una entrevista, Nicole Neumann había manifestado que no le gustaría que sus hijas siguieran sus pasos. “¡Ay, no, no, no! Ni loca quiero que sea modelo. Quiero que viva cada etapa a su debido tiempo. Como mamá las veo muy chiquitas”, dijo en ese entonces aunque al parecer los deseos de Indiana Cubero fueron más allá.

Recordemos que la actual conductora del programa “Santo Sábado”, a fines de 1992 sorprendió al ser la tapa de la revista Gente a la edad de 12 años. El frente de esta edición llevaba el título de “Lolita”.

“Conozco a Anamá y a Taina, su hija, y yo le confié a mi hija a ellas”, expresó la modelo en referencia a quién será la nueva profesora de Indiana y la iniciará en el mundo de los desfiles. “Le gusta aprender a caminar con tacos, maquillarse y todas esas cosas ...”, confesó Nicole, quien dejó atrás sus pasados dichos y acompañará a su hija con esta decisión de vida.