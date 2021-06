Después de que la ex contara que todavía se veían, Nicole Neumann y su nuevo novio subieron juntos una foto

Fue José Manuel Urcera quien aclaró quien era su chica con una foto por las redes. En una de las recientes Stories del piloto, se puede ver que Nicole Neumann lo acompañó a una práctica y a ambos muy felices. La relación apenas superaba los límites de rumores cuando cayó el bombazo de que Urcera todavía se estaba viendo con su ex novia, Micaela Álvarez Cuesta. Ella misma salió a declararlo por todos lados.

“Obviamente, estábamos separados y él podía conocer a quien quiera, como yo también lo podía hacer. Pero nosotros nos estábamos viendo. Incluso, la noche anterior a que saliera en la televisión que él había cenado con Nicole, nosotros habíamos estado juntos. Entonces yo le digo: ‘Manu, explicame un poco esto. ¿Es verdad, es mentira?’. Y él me dijo: ‘No, yo a Nicole no la conozco’. Me lo negó”, fue lo que la joven declaró cuando fue consultada por Intrusos.

Su gritó por la vía pública, fue de telenovela: “Le grité ¡Esta señora sabe que nosotros tuvimos sexo el sábado! Él se quedó mudo, detrás de sus anteojos, y ella se rió, lo que me dolió como mujer”.

Pero, sea verdad o no, no parece haber afectado en nada la incipiente relación de la modelo y el piloto. La foto, que incluso está acompañada con un corazón al lado del nombre de Nicole, es hasta la confirmación de que su relación que empezó hace dos meses atrás va en serio.

El piloto fue quien subió la foto con Nicole, a modo de confirmación. Instagram

La diferencia de edad de 11 años

Dando sus tantos desde Santo Sábado, Neumann comenzó a contestar cada una de las declaraciones que la ex de su ahora novio dio sobre la relación. Y para empezar, dejó en claro lo que había sucedido con las acusaciones de infidelidad: “Mica en la vida de otros, en la mía no. Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo, es como condición sine qua non”.

Sin hacerse mucho problema luego, la modelo se refirió al grito de “señora” que había hecho en la calle y cómo lleva su relación de 11 años, ella con 40 y él con 29: “Soy una señora chicos desde que tengo 30 años, con mis hijas y una carrera. Aparte ninguna combinación más bomba que mujer con experiencia y alma y cuerpo de niña”. Al parecer, conflictos con su edad ella no tiene.