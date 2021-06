Sol Pérez se sumó a la tendencia de usar sin ropa interior el osado jeans de cadenas laterales

Sol Pérez la está rompiendo en “Masterchef Celebrity 2″ y este domingo consiguió uno de los mejores platos y así se posicionó entre los 5 mejores. Y para mantenerse activa también en las redes sociales, compartió varias postales con un pantalón de jean con aberturas laterales y cadenas que revela la falta de ropa interior.

La prenda marca tendencia en el mundo de la moda y varias artistas ya lo usaron en público como Jimena Barón, Juanita Tinelli y Barby Franco. Pero a Sol le queda pintado, sea el modelo ajustado o el oversize.

Primero se filmó con un outfit total black de tintes rockeros y zapatillas; jeans negro con cadenas plateadas, camiseta del mismo color y pelo atado con un pañuelo al tono. Y luego redobló la apuesta con una selfie tan hot como ninguna. Pérez dejó ver sus caderas y supo jugar con el límite de su microtop.

Con una remera manga larga híper corta y un pantalón ajustado, la rubia se reafirmó su audacia y sus 5.8 millones de seguidores le devolvieron todo el amor que ella les brinda con puros halagos: “Diosa”, “Qué mujer”, “Hermosa” y “Bombón” fueron algunos.

Sol estuvo como invitada en “PH” y allí habló de sus problemas alimenticios de la adolescencia y de cómo los superó gracias a la ayuda de sus padres y profesionales médicos. “Mi papá y mi mamá se sentaban conmigo en la mesa y yo me tenía que terminar el plato de comida mientras me caían las lágrimas”, relató.

“No comía absolutamente nada. Iba al colegio y sólo comía un yogurt. En mi mente decía mirá los abdominales que tengo”, recordó Sol a la vez que confió que se desmayaba en el colegio y ese fue el motivo por el que sus papás se enteraron del asunto.

“Se te cierra el apetito y me obligaban a comer. Salí gracias a mi familia que me controlaban todo el tiempo, quería ser algo y no era el camino”, reveló.