Lia Crucet reapareció con un impactante video y contó como transita su enfermedad: “La estoy peleando”

En el mes de marzo trascendió que Lia Crucet no la estaba pasando bien, debido a que perdió 60 kilos y debió ser internada en un neuropsiquiátrico para poder ser tratada. Tras obtener el alta y seguir con el tratamiento en su casa, la cantante, de 68 años, se filmó para llevar tranquilidad a sus fans y asegurarles que está luchando para salir adelante.

“Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos”, expresó Lía, en un video publicado por su marido Tony Salatino.

El enojo de la hija de Lia Crucet por la publicación del video de su madre crucetkarina

Luego de la viralización de la publicación y la sorpresa por el estado de salud de la cantante, su hija Karina manifestó su repudio y acusó a Salatino de exponerla innecesariamente. “¿Hacía falta que el marido publique un video exponiendo a mi mamá así?”, cuestionó en sus historias de Instagram. Luego, afirmó: “Mi mamá ya no puede y no debe trabajar más”.

Con respecto al trastorno que padece la cantante de música tropical, su hija comentó hace un tiempo: “Su esquizofrenia empezó a mis 14 años, fue gradual. Cuando empieza a pegarla en la movida tropical en los 90 empezó a manejarse raro, ahí le explotó del todo su enfermedad”. Además, Karina acusó al marido de Crucet de haberse quedado con sus bienes e impedirle el contacto con ella.

“Ella está casada legalmente, me puedo meter hasta un punto, por eso hice intervenir a la Justicia. La llamo siempre, hablo con ella, no se puede hilar mucho una conversación muy normal, pero bueno, sea lo que sea hablo siempre con mi mamá. Ahora hace tres o cuatro días que intento hablar con ella y no lo logro, me pareció raro”, expresó su hija.