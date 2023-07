Nati Jota se arrodilló y posó con un conjunto negro de encaje que le remarcó su increíble figura

Nati Jota es de las influencers que más popularidad ganó gracias al stream. Primero formó parte de LuzuTV, canal que dirige Nicolás Occhiato y, tras renunciar al programa “Nadie dice nada”, volvió a YouTube y Twitch con Olga, espacio en el que Migue Granados está al frente.

De lunes a viernes, la periodista conduce “Sería increíble”, un programa que hace junto a Leti Siciliani y Eial Moldavsky. Todo lo que allí hablan, trasciende a las redes sociales y muchos de sus clips se viralizan por el contenido que llega a los jóvenes.

Nati Jota en OLGA.

Pero en sus redes, Nati tiene sus propios seguidores, y muchos la siguen desde hace años. Allí comparte su contenido propio, con el que muchas veces levanta la temperatura, tal como ocurrió con una de las últimas publicaciones que realizó en sus historias.

Previo a embarcar rumbo a Salta, la influencer subió una especie de collage con una misma foto que se tomó frente al espejo de su vestidor. Nati se arrodilló con un conjunto de encaje negro y diminuto, que resaltó su parte de adelante.

“Se me cayó un beboteo, me lo levantás?”, escribió sobre la imagen, con la que de paso metió una publicidad, a la que pocos prestaron atención, ya que las miradas fueron dirigidas a la lencería que deslumbró a muchos de sus seguidores.

Nati Jota se la jugó con su bikini marrón con la que realzó sus curvas

Nati Jota publicó en las últimas horas una imagen en sus historias de Instagram, luciendo una bikini de color marrón que dejó al descubierto su silueta curvilínea. Esto, llamó la atención de quienes la siguen, debido a la belleza y sensualidad con la que se mostraba.

Nati Jota causó estragos en redes sociales al subir una foto posando, recordando sus últimas vacaciones en las playas de México. En la misma, ella aclaró que la pose “es rara” e intentó salir de manera natural, a pesar “de que le dolía la cintura”.

La influencer lució un traje de baño de dos piezas, con un corpiño armado y una bombacha de color marrón que enloqueció a sus fans.

Actualmente, la influencer cuenta con más de 2.6 millones de followers, en donde a diario, recibe diversos comentarios. Varios usuarios, suelen alagarla por su estado físico y las constantes imágenes donde se muestra con diferentes vestimentas, resaltando las que sube en paños menores.

“Me quiero ir de vacaciones y no hay planes de tal cosa aún ni pronto ni nopronto lo cual es peor que simplemente falte mucho”, fueron algunas de las palabras que compartió la ex conductora de Luzu TV en su foto.

Nati Jota recordó el verano con una foto en microbikini turquesa

La vez que Nati Jota volvió a usar enteriza después de más de 10 años

Nati Jota enamoró desde Italia

La periodista posó ante la cámara con una bikini que se convirtió en tendencia en la temporada de verano / Foto: Instagram

