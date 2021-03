Nati Jota posó con una bikini blanca infartante, la criticaron y ella redobló la apuesta

Nati Jota no tiene filtros a la hora de mostrarse en las redes ni para decir lo que piensa. Y así lo demostró en su última publicación de Instagram en la que posó con una bikini blanca infartante. Aclaró que solo la usa para las fotos porque “no le sostiene nada” y fue por ese motivo que un usuario la criticó.

“Amo este modelo de bikini q solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una mierda MUCHAS ME ENTENDERÁN LO SÉ”, escribió la mediática con la postal que la muestra en un espejo de su vestidor. Inmediatamente cosechó miles de Me Gusta y de comentarios de varias mujeres que comparten el sentimiento.

“La moda de usar tapabocas como bikinis”, “Tengo entendido que el barbijo no se usa así, pero no soy nadie para juzgar”, “Realmente te entiendo!!!”, “Ayyy tan yooo. Me llego a poner eso y las tetas se me escapaaaan por todos lados jajajaa”, le comentaron varias personas en la foto publicada.

Pero un malintencionado le dijo: “Aflojándole a los postres vas a andar mejor de piernas”. Nati, lejos de confrontar, le respondió con ironía y le dejó bien en claro que le encanta su figura así como está: “Me encantan mis piernas ‘wach’, pero gracias por el consejo”.