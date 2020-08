Nancy Dupláa también se sumó a su marido Pablo Echarri y criticó a El Dipy

Luego de las fuertes declaraciones del Dipy sobre el lenguaje inclusivo al escuchar las declaraciones del joven funcionario de Gobierno Lucas Grimson y la fuerte respuesta, vía Twitter de Pablo Echarri, Nancy Dupláa salió a apoyar a su marido y a manifestar su postura.

El cantante de cumbia no es la primera vez que genera un enfrentamiento en Twitter ya que hace varias semana que genera en la red social del pajarito impacto por sus fuertes declaraciones contra el Gobierno Nacional.

Los famosos se insultaron en Twitter

Frente a las declaraciones de Grimson, el Dipy escribió: “¿En serio ‘les pibis’? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos? Díganme ‘viejo, ‘quedaste en el tiempo’, todo lo que quieran. Pero no me lo banco. No, así no”.

Fue ahí que Pablo Echarri contestó: “Cerrá el orto, Dipy. Y dejá que les pibxs se expresen como quieren. Al final, sos terrible ortiva”.

En ese momento la protagonista de “100 días para enamorarse” coincidió con la postura de su marido y compartió un video en donde se comparan las declaraciones del Dipy con las de Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama, quien en una entrevista con Infobae planteó: “Los que aman lo material, los que no comparten, los que son mezquinos o acumuladores de riqueza que se vayan a su casa o a otro lado. Nosotros hacemos una olla popular y la compartimos”.

“De un lado el salame de El D*py. Del otro, Hernán Coronel de Mala Fama. Fijate de qué lado de la mecha te encontrás”, dice el tweet que Duplaa compartió contestando: “Yo, de este lado”.