¡La pelea menos pensada! Pablo Echarri disparó contra El Dipy: “Al final sos terrible ortiva”

Este jueves surgió el enfrentamiento menos pensado en las redes sociales, entre Pablo Echarri y David Adrián Martínez más conocido como El Dipy.

El actor y el cantante se “trenzaron” virtualmente por el uso del lenguaje inclusivo luego de que el cumbiero escribiera en sus redes sociales: “¿En serio ‘les pibis’? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos? Díganme ‘viejo, ‘quedaste en el tiempo’, todo lo que quieran. Pero no me lo banco. No, así no”, comentó indignado el cantante ante las declaraciones del joven funcionario de Gobierno Lucas Grimson.

La publicación del novio de Mariana Diarco alcanzó casi un millón de reproducciones y, entre las respuestas y gente que compartió su comentario, tuvo más de 20 mil interacciones.

Pero fue Pablo Echarri quien se indignó con el posteo de El Dipy y escribió: “Cerrá el orto, Dipy. Y dejá que les pibxs se expresen como quieren. Al final, sos terrible ortiva”.

Los famosos se insultaron en Twitter

Luego de la respuesta del marido de Nancy Dupláa su tuit fue replicado más de 500 veces y obtuvo casi cuatro mil “me gusta” siendo TT en twitter.