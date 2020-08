¡Se hartó de la cuarentena! El Dipy criticó al Presidente, se volvió TT y grabó un extenso descargo

David Adrián Martínez, mejor conocido cómo El Dipy, o simplemente Dipy, es uno de los cantantes de cumbia más reconocidas de la Argentina. El hombre de 31 años llegó a la fama junto a su amigo “Fideo” Gavilán, con quien compartía parte de su tiempo en las salas de boliche cuando eran jóvenes. Juntos propusieron formar una banda musical llamada “El Empuje”, donde El Dipy era la voz líder y alcanzó el éxito.

Esta vez, el cantante se convirtió en noticia por un polémico mensaje en Twitter, donde expresa su indignación con la cuarentena implementada por Alberto Fernández: “Alberto, dejate de romper las pelo... ya. Hace cinco meses que no laburo capo. Deja de hacerte el Slash porfa. Después charlamos si sabés o no de música, pero ahora ponete a laburar por el país mostro... (sic). Nos venís guitarreando hace tiempo ya. Deja de boludear hermano. Gracias Loviu”.

Inmediatamente, una ola de usuarios salió a matarlo y tildarlo de “macrista”. Como respuesta, la ex pareja de la mediática Mariana Diarco, subió un video, titulado “El desclasado”, en el que le apunta a los políticos.

“Creo en esa gente que está en todo el país, esa gente laburadora, esos chicos que estudian. En ellos creo. En los boludos que creen en los políticos y los bancan mientras viven humildemente y ellos viven en Puerto Madero y en los countries, no creo. ¿Sabés por qué? Porque la gente no es pobre por cómo vive, la gente es a veces pobre por cómo piensa”, reflexionó.

“Estoy sorprendidisimo porque piensan que porque canto cumbia y salí de un barrio humilde, soy kirchnerista o soy peronista. Yo me crié en La Tablada, partido de La Matanza Vine desde Gualeguaychú, de Entre Ríos a Buenos Aires. Ahora que se enteraron que no soy ni peronista ni kirchnerista, ahora soy macrista. No soy de ninguno de ellos. No soy de nadie”, expresó.

“¿Sabés de quién soy yo? Del que saque el país adelante, de ese sí soy. ¿Sabés de quién soy yo? De la gente que se levanta a laburar todos los días. ¿Sabés de quién soy yo? Del pibe que va a estudiar a un colegio, a una universidad. ¡De ese soy! Del que quiere salir adelante. De esos adolescentes que buscan su sueño, que buscan su carrera de esos padres que se deslomaron toda su vida para que no les falte nada. De esa gente soy, en ellos creo. En ellos sí creo”, siguió.

“Porque este país no lo saca adelante ningún político. Lo saca la gente. La gente que estudia, la gente que busca una carrera, la gente que labura todos los días. Esa gente va a sacar el país adelante. Nosotros vamos a sacar el país adelante”, sentenció El Dipy.