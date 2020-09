Nancy Dupláa se sinceró con Estelita: “Cuando vamos a lugares medio cajetillas siento la hostilidad”

“Estelita en casa” tuvo una invitada especial: Nancy Dupláa; y con ella, la charla se fue para varios lados como la familia que armó con Pablo Echarri, su carrera de actriz y sus convicciones políticas. El personaje de Jey Mammon le preguntó por todo ello.

Transitando la delgada línea del humor y la ironía, el artista preguntó por intimidades de la pareja y por las escenas hot que les han tocado realizar y hasta invitó al actor a sumarse a la entrevista. Ya casi al final de la nota le agradeció a ambos el trabajo que realizan en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai).

“Tienen un compromiso fabuloso. Hace poco me llamó una persona que me dijo: ‘Yo sé que sos Jey, supongo que no necesitás nada, pero quería saber si estabas bien’. Lo están haciendo con todo el mundo”, soltó el humorista. A lo que Dupláa asintió y se refirió, de paso, a los pro y los contra de su “imagen política”.

“Tener una convicción política tiene un montón de costo negativo, pero nada es comparable a poder decir algo que me viene de las entrañas. Si yo no pudiera hacerlo no sería feliz. Quiero ser feliz, aunque tenga que bancarme el costo de lo negativo, y por momentos sea muy duro”, señaló.

Estelita fue por más y Nancy se sinceró: “Lo sentís en la calle, en los vínculos sociales, en los lugares donde vas. Si vamos a un lugar medio cajetilla siento la hostilidad, especialmente estos últimos años. Pero que a mí no me hablen por abajo porque yo los escucho igual”.