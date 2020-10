Nacha Guevara y Oscar Mediavilla apuntaron contra Ángel de Brito y Alex Caniggia

El martes por la noche el Cantando 2020 parecía mar picado, con constantes cruces entre concursantes, jurados y conductores. Primero fue Nacha Guevara quien se tomó el tiempo para hablar de frente con Ángel de Brito sobre varios comentarios hechos por sus panelistas en “Los Ángeles por la Mañana”, el programa del periodista por Eltrece.

El reclamo iba contra la “angelita” Karina Iavícoli, que hace unos días había dicho: “Tengo algo muy importante para contar que me acaba de llegar al teléfono. Es información. Ya sé por qué Nacha tiene tanta buena onda con el ‘perrito’, va con amor. Es porque Lizardo Ponce la ayuda con las redes. A pesar de que ladre, ella se sonríe. La ayuda, como me podría ayudar a mí Lizardo, porque no la tengo clara con las redes. Entonces siempre la devolución es más amorosa”.

Sin dejar pasar más tiempo, Nacha le puso la queja de cara a De Brito: “Voy a hablar con Lizardo cuando venga porque las urracas, los urracos y les urraques -porque hay de todo- están diciendo que yo le chupo las medias para que me dé seguidores”, comenzó diciendo. Entonces el conductor le indagó: “¿Estás hablando de mis panelistas, de mis angelitas?”, a lo que la jurado le contestó “¿Yo nombre a alguien?”.

Ángel repuntó aclarando: “Pero fueron las únicas que dijeron eso...”. Sin más palabras, Nacha quizo excusarse: “Dije urracos también y urraques, así que están todos incluidos. No son solo ustedes. Ustedes lo han dado a conocer, ahora bánquense...”. Pero el conductor no se quedó callado y terminó diciendo: “Si hay algo que hacemos es bancarlos a todos ustedes. ¿De quién hablará? Me faltan los nombres, pero bueno. Lo tenías atragantado y lo querías largar”.

Terminado ese asunto, fue el turno de Oscar Mediavilla el aclararse frente a dichos sobre su risa por la partida de Melina del Piano. “A todos los que dicen que me alegró y que me reí cuando echamos a la chica De Piano, al contrario, con todo el jurado pedimos que la reincorporaran. Uno analiza las redes y los disparates y fábulas que se escriben son increíbles”.

Moria Casán salió a salvarlo, explicando el motivo de su corta risa durante el desahogo de Melina en la tele: “Lo que pasa es que ella justo dijo ‘me quedé sin trabajo en marzo’ y yo le dije ‘igual que nosotros’ y él hizo una pequeña sonrisa, pero si estamos acá es porque todos necesitamos trabajar y que esto salga adelante”.