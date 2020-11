Nacha Guevara no tuvo palabras para Lola Latorre en su vuelta al Cantando 2020

Lola Latorre viene manteniéndose a flote con pura suerte y mucha presión de una mano invisible. Después de haber sido relacionada con una fiesta clandestina, en un momento nacional en que las reuniones de este tipo están prohibidas para respetar el distanciamiento social, la joven fue sancionada con las debidas semanas de aislamiento. En su vuelta al bailando, Nacha Guevara le hizo saber que ya la considera un “caso perdido”.

Después de su presentación y de que la jurado saludara a Lucas Spadafora, Ángel de Brito le consultó a Nacha por Lola: “¿A Lola no le decís nada?”. La pregunta iba directo a una queja en vivo que la jurado había hecho en una situación similar anterior, cuando la producción del programa de LaFlia permitió el regreso de Pablo Ruiz después de que el cantante asistiera a otra reunión clandestina.

“No, nada. Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos”, fue la cortante respuesta de la jurado al conductor y sin siquiera decirlo directo a la hija de Yanina Latorre. “¿Pérdidos desde lo musical?”, reiteró Ángel pero sin respuesta de la jurado. “Nada para decir”, contestó Lola sobre la actitud de la actriz.

Un poco antes, la participante tuvo la oportunidad de expresarse sobre lo sucedido y sus dudas de volver: “La verdad es que me sancionaron, pero la gente opina y se pasa. Hablé de la violencia en las redes. Y dudé en volver. Me lo empecé a preguntar. Vamos a dar lo mejor, pero tuve mi momento”, dijo al conductor y Laurita Fernández. “Mis compañeros dijeron cosas… Así que era volver a un lugar donde nadie me quiere. Es como feo”.

Sobre la actitud de los medios y los dichos de la gente, la joven fue determinante: “Muchos medios levantaron que estaba embarazada, que mi novio me dejó por la fiesta clandestina… Dijeron cualquier cosa. Dije que me estaba haciendo un tratamiento en la cara, y en un medio dijeron que estaba estresada y me salió acné… Ya está. Demasiado”, continuó. “No me voy a hacer la víctima. Pero hay un límite, me parece un montón”.

Anteriormente, jurado y participante se han visto envueltas en polémicas, la mayoría de las veces a causa de descuidos de la joven. Hace un tiempo, Lola fue lapidada en las redes por sus dichos sobre los temblores de la jurado, que luego la enfrentó en una charla frente a frente. Incluso le dijo que era necesario que ella y su compañero, resarcieran lo dicho y hecho por respeto a aquellas personas que efectivamente sufren enfermedades que implican movimientos involuntarios, como el parkinson.