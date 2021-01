Tras ser finalistas, Cachete Sierra y Ángela Leiva son convocados al Bailando 2021

Marcelo Tinelli no dio ni una semana y ya mandó sus convocatorias a las dos estrellas del programa con el que logró sobrevivir en el 2020. Con el distanciamiento como regla base para prevenir el Covid-19, el Bailando quedaba descartado. El Cantando 2020 llegó como la salvación de muchas estrellas. Agustín Sierra, conocido como el “Cachete” (acompañador de su partenaire Inbal Comedi), fue el actor que se benefició cuando llegó a la final y resultó ganador del certamen de canto.

Por esa misma razón, y conociéndose su interpretación en SEX, Tinelli lo llamó para ser parte del programa que ha llevado por años. Pero hubo una segunda convocatoria, de una de las mujeres que resaltó como una revelación del Cantando.

Inbal Comedi y Cachete Sierra compartiendo escenario.

Ángela Leiva ingresó al programa como compañera de Brian Lanzelotta, pero al final se convirtió en unad e las favoritas de los jueces y muy querida por el público. Incluso Oscar Mediavilla confesó que le produciría un disco.

Angela Leiva y Brian Lanzelotta en una de sus últimas presentaciones.

Como finalistas, ambos fueron invitados a Los Ángeles de la Mañana, donde Ángel De Brito hizo una revelación del futuro laboral de ambos: “Hablé con Marcelo hace un ratito y, oficialmente, están los dos convocados para el Bailando. ¡Felicitaciones!”. Y luego agregó para conocer su decisión: “Ahora depende de ustedes”.

La respuesta de los finalistas

Aunque ambos se mostraron sorprendidos y explicaron que no conocían la respuestas de antemano, su respuesta fue un afirmativo rotundo. “¡Sí!¿Cómo no? ¡Yo acepto bailar!”, dijo Ángela y agregó emocionada: “¡Sí, obvio! ¿Después de esto? ¡Obvio!”. A pesar de su entusiasmo, en esta nueva competencia puede que Sierra tenga bastante ventaja, porque aunque Leiva es una luz en el canto, ha confesado que no es muy buena bailando.

“Desde los 8 años hago coreografías. Desde los 22 hasta ahora, no tanto, pero lo aprendido está”, dijo confiado el Cachete, que confía en su “entrenamiento” con Cris Morena y su paso por Chiquititas y Casi Ángeles.

Los finalistas enfrentándose.

Después del anuncio, el actor se refirió a la mala onda que Nacha Guevara siempre tuvo con él y su pareja. “El jurado estaba odiado de que estés en la final y se encargaron de decirlo en todos lados”, De Brito refiriéndose al tema. “Lo vimos durante todo el certamen. La energía y la forma de Nacha siempre fue combativa, siempre fue menospreciando, siempre fue como subestimando o desestimando el trabajo del equipo”, explicó el joven.

Incluso el conductor el hizo notar que el viernes, en su triunfo, la jurado no había aplaudido: “No, no aplaudió. Igual yo estaba en otra. Pero lo sentí en la semifinal, lo sentí en la otra semifinal que fuimos a ver. No hacía falta que lo digan porque ya todo el mundo sabe que Cachete estaba ahí porque la gente lo vota, no porque canta”, fueron sus palabras.