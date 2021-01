Cantando 2020: con Dan Breitman fuera, ya están las cuatro parejas semifinalistas

El Cantando 2020 también va llegando a su final y con una reñida pelea de voces entre sus participantes. En el programa de LaFlia, el voto por el público es uno de los ingredientes preferidos, pero ya ha quedado definido quien es el favorito en el teléfono. Después de que el jurado salvara a tres parejas, se definió, por una diferencia de casi 30 puntos, quien salía del programa. Nacha Guevara se emocionó y le dedicó unas palabras a todos los participantes.

El duelo de los participantes quedó en complicadas decisiones del jurado. Casi siempre con opiniones divididas, salvaron a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz y Tyago Griffo con Lissa Vera, en el orden indicado.

A días de la final, el viernes 15 de enero, la emoción se tomó su lugar en la noche. Primero Ángela y Karina La princesita lloraron juntas. “Estuve en la pista, sé lo que es. Tanto Cachete como los profesionales, entendemos lo que sienten. Lo que pusieron para llegar acá. Todos pusieron el corazón, pero ellos pusieron el show. Brian, una evolución terrible”, remarcó la jurado.

Luego tuvo su pequeño tiempo Rocío Quiroz, que se refirió a los destrozos de su casa: “Quiero agradecerles a todos por sus palabras y mensajes. Además a toda la gente que me escribió y me llamó preocupada. Queríamos terminar nuestra casa, lo material va y viene”. Sus palabras iban con una especial dedicación para Moria Casán. La jurado, que ofreció recibir a la participante en su hogar, contestó: “Cuando te vi, ya te quería en mi casa. Hoy un gran amigo me contactó y donó un millón de pesos en materiales de construcción”.

Agustín Sierra se impone en el voto del público

Casi como si estuviera armado, fue Agustín “Cachete” Sierra quien terminó sacando, con una enorme diferencia, a Dan Breitman y Flor Anca a pasos de la final. Ya ha quedado claro que el ex Casi Ángeles es el preferido del público, cuyo voto hasta en tres ocasiones (si no son más) lo ha salvado de la eliminación.

Junto a su pareja, Inbal Comedi, el participante se impuso por el 65,7 por ciento de los votos, contra el 34,3 acumulado por Breitman. Después del anuncio, Laurita Fernández y Ángel De Brito anunciaron con un sorteo los enfrentamientos de las parejas para los próximos días. Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi irán contra Tyago Griffo y Lissa Vera; mientras que Ángela Leiva y Brian Lanzelotta cantaran contraRocío Quiroz y Rodrigo Tapari el jueves. Como anuncio final, se dio a conocer que el premio del certamen consiste en medio millón de pesos.