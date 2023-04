Muy cerquita de la cámara, Georgina Rodríguez se sacó una selfie que detalló su delantera

Desde que comenzó a salir con Cristiano Ronaldo, a quién sigue a todas partes para apoyarlo, Georgina Rodríguez ha logrado convertirse en una auténtica celebridad a nivel mundial.

La modelo, que nació en Buenos Aires y se crio en España es una de las mujeres más conocidas y aclamadas de las redes sociales, con casi 50 millones de seguidores, solo en Instagram.

Con el correr de los años, Georgina dejó atrás su sueño de ser bailarina, para incursionar en el mundo de la moda, donde es imagen de varias marcas y más de una vez, una de las estrellas invitadas a eventos de primer nivel.

Por otro lado, como muchas de las influencers más importantes del mundo, Georgina Rodríguez es fanática de la vida fit, por lo que no es raro que suba contenidos entrenando o comiendo saludable.

Georgina Rodríguez posó cerca de la cámara y dejo ver su delantera.

Actualmente, la también empresaria de 29 años, ha logrado que su nombre sea conocido no solo por ser la pareja del ex jugador del Real Madrid y Manchester United, si no por sus trabajos. Además, su bioserie de Netflix promete romper muchos records con la segunda temporada.

Acostumbrada a que los flashes de todas las cámaras del mundo la enfoquen, Georgina vive un momento personal soñado, tras todo el sufrimiento que pasó un año atrás con la muerte de uno de los gemelos que esperaba con el jugador.

Con un enorme escote, Georgina Rodríguez dejó claro que es de las mujeres más lindas

Georgina Rodríguez no teme a postear contenidos que se hagan virales, como ocurrió horas atrás, cuando mostró su atuendo para irse a trabajar.

Georgina se sacó una selfie sobre el auto que la llevaba y quedó a la luz un llamativo escote que predominaba de un corsé negro.

Además, para terminar la apuesta en sus stories de Instagram, Georgina le sumo un make up sencillo, un lujoso y llamativo reloj y un brilloso anillo, para dejar claro que, con poco, ella hace mucho.