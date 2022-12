Georgina Rodríguez realizó una polémica publicación tras la suplencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial Qatar 2022

Cristiano Ronaldo estuvo en el banco de suplentes de Portugal por séptima vez en 20 años y fue testigo de lujo de cómo su selección goleó a Suiza por 6 a 1.

Una vez finalizado el encuentro, su pareja Georgina Rodriguez, quien observó todo el encuentro desde la tribuna, se trasladó a sus redes sociales y manifestó palabras de decepción sobre el trato que recibió el portugués.

Cristiano Ronaldo fue suplente en el duelo de octavos de final

La novia del luso no dudó en mostrar a sus más de 40 millones de seguidores que se encontraba en Qatar junto a sus amigos apoyando a la selección portuguesa gracias a una serie de fotografías que se tomó en las gradas del estadio Lusail.

El mensaje de Georgina Rodríguez

Lejos de quedarse callada, Georgina no quiso quedarse callada y confesó lo que sintió al no ver a Ronaldo en el once inicial: “Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”, coemnzó muy molesta con el entrenador portugués Fernando Santos.

La protagonista del reality ‘Soy Georgina’ concluyó su emotivo posteo deseando buena suerte al conjunto de Portugal: “Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más”.

Georgina Rodríguez desde el Lusail

Georgina Rodríguez junto con amigos

Cristiano Ronaldo decidió no entrenarse con los suplentes

Cristiano Ronaldo no solo fue suplente en la goleada de Portugal sobre Suiza, sino que presenció a su reemplazante, Gonçalo Ramos, convertir un hat-trick. Sin embargo, el asunto no finalizó ahí, ya que el astro no quiso entrenarse con el resto de los que compañeros que no tuvieron actividad en este duelo de octavos.

El Bicho no se perdía un juego como titular desde la Eurocopa 2008. Tras el encuentro de ayer, Fernando Santos cortó una marca de 31 titularidades consecutivas del capitán luso.

El entrenador de 68 años negó en conferencia de prensa cualquier inconveniente con Ronaldo. “No hay problema, somos amigos desde hace muchos años. Todo está completamente arreglado y él dio el ejemplo de un verdadero capitán”, señaló el DT.