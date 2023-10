Mica Viciconte se llevó todas las miradas con un vestido semitransparente y muy urbano

Cada mediodía se llena de olor delicioso y mucha alegría con la presencia de Ariel Rodríguez Palacios y todo su equipo en la pantalla de Telefé. En Ariel en su salsa, se presenta Mica Viciconte como una de las invitadas y panelistas, figura que siempre se destaca.

La modelo procura mantener un perfil bajo en lo que respecta a asuntos familiares o asuntos relacionados con su vida personal, pero en esta ocasión, logró resaltar mediante fotos asombrosas.

En sus stories de Instagram, la ex participante de Combate compartió un poco del look que uso para su participación en el programa de comidas y se llevó todos los alagos. Aunque no mostró nada de más y se comporta como toda una señora frente a las cámaras, si logró subir la temperatura con un atuendo particular.

Para la ocasión, Viciconte optó por un vestido negro estampado de una tela transparente. Esto dejó ver lo que llevaba debajo que se trataba de un short negro corto y un corpiño básico del mismo color.

A pesar de las demandas significativas de esta labor diaria para Mica Viciconte, con el tiempo logró encontrar un espacio en su agenda para involucrarse en las redes sociales. En la actualidad, prácticamente ningún personaje famoso prescinde de ello.

Mica Viciconte enamoró a sus fans con un pantalón engomado que delineó su parte de atrás

Desde que arrancó en Ariel a la Parrilla, Mica Viciconte ha sacado a la luz su faceta más fashionista y ahora se sumó a la tendencia favorita de otras famosas: los pantalones de cuero.

Micaela Viciconte lució un atuendo plateado y conquistó las redes sociales.

Fanática del fitness y el entrenamiento, a poco tiempo del nacimiento de su bebé, Mica Viccionte retomó su intensa rutina de ejercicios y se muestra cada día más atrevida.

Mica no solo se animó a llevar unos pantalones súper ajustados, sino que apostó por unos de color plateado totalmente impactantes. Como si fuera poco, lo combinó con un corset del mismo color y lució como toda una diosa platinada.

