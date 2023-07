Tildaron a Mica Viciconte de “mala madre” por una foto de su hijo descalzo y ella les respondió furiosa

Mica Viciconte fue el blanco de duras críticas en las redes por una foto en la que su hijo estaba descalzo. La panelistas de “Ariel en su salsa” y Fabián Cubero regresaron de unas vacaciones en el norte argentino y al bajar del avión fueron fotografiados, pero todas las miradas estuvieron puestas en los pies de Luca Cubero.

La influencer dio qué hablar en los últimos días luego de que se supo que mantuvo una tensa discusión en Salta. Aparentemente Viciconte exigió tener prioridad para subir a un teleférico porque estaba con un niño y las fotos se viralizaron.

Mica Viciconte escrachada por malas actitudes en su viaje por Salta y Jujuy

Al regresar a Buenos Aires, se desató una nueva polémica entorno a la pareja del exfutbolista. Un medio subió imágenes de Mica saliendo del aeropuerto con su hijo en brazos, quien estaba cubierto con una manta por el frío, pero estaba descalzo.

En los comentarios no dejaron pasar que el niño no llevaba medias ni calzado y, lejos de dejar pasar esa situación, la ex Combate salió a responder. Fiel a su estilo, apuntó duro contra quienes la cuestionaron y publicó un escrito en el que asegura que los pequeños no se enferman por tener los pies al descubierto.

Criticaron duro a Mica Viciconte.

Filoso posteo de Mica Viciconte contra quienes la cuestionan por no ponerle medias a su hijo

Mica Viciconte subió a sus historias la foto de la polémica y fue tajante. “De verdad tengo q explicar si le pongo medias? Si dejo que mi hijo tome frío? Que ganas de joder. Por qué no se encargan de mirarse ustedes? Críticas constructivas las aceptó con todo gusto. Pelotudeces no”, lanzó picante.

En otra imagen subió varios de los comentarios que usuarias dejaron al pie de la publicación de Mica con su hijo en brazos. Luego, utilizó una imagen de internet en la que explican por qué no sería malo que el niño no lleve medias.

“Les da miedo que el contacto de su piel con el suelo frío les vaya a provocar un resfriado por un viejo mito de la salud que dice que “los resfriados entran por los pies”. Pero no, los resfriados no entran por los pies, y los virus tampoco, así que los niños pueden ir perfectamente descalzos y no resfriarse”, decía la imagen con la que les respondió a quienes la critican.

