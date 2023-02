Mica Viciconte reconoció que a veces no la pasa tan bien al dar de mamar a su bebé, Luca Cubero

Mica Viciconte compartió en “Ariel en sus salsa”, programa donde participa como panelista, cómo es su vivencia con respecto a dar de mamar a su hijo, Luca, a quién tuvo en mayo del 2022.

Además, la pareja de Fabián Cubero, contó hasta cuándo piensa realizar esta práctica tan personal entre madre e hijo y dio más detalles sobre el tema, según Ciudad Magazine.

Mica Viciconte y su hijo Luca, República Dominicana. (Instagram Mica Viciconte)

“¿Hasta qué edad pensás darle la teta a Luca, hasta un año?”, le consultó Ariel Rodríguez Palacios, el cocinero y conductor, a la panelista, quien contestó: “No, no llego, porque tiene sus cosas es desgastante”.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y Luca disfrutando del paisaje de República Dominicana. (Instagram Mica Viciconte)

“Es depende del bebé también, el mío es bastante bruto. La realidad es que a veces no la paso tan bien, juega bastante, tampoco es tan dependiente, pero no creo que llegue al año”, además detalló la ex participante de Masterchef Celebrity.

Mica Viciconte se refirió a la posibilidad de casarse con Fabián Cubero

Por otra parte, Mica Viciconte se refirió en sus redes sociales sobre cuáles serían las posibilidades de contraer matrimonio con su pareja Fabián Cubero, con quien tuvo a su hijo Luca.

En sus historias de Instagram, la ex Combate fue interpelada por sus seguidores quienes le consultaron: “¿Tienen pensado casarse con Fabián? Son Hermosos”, a lo que la panelista respondió: “Ninguno de los dos quiere casarse, estamos bien así”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero

Lo cierto es que Mica Viciconte vive un presente muy especial, junto a su pareja, su hijo, Luca y, también compartiendo momentos en familia con las hijas de Cubero.

Además, la modelo utiliza sus redes sociales para compartir con sus 3,5 millones de seguidores muchos de sus momentos en familia y también parte de su trabajo.

En los últimos días, Mica publicó muchas fotos de su viaje a República Dominicana con su pareja y su bebé, regalando a sus fanáticos imágenes de la impresionante colección de bikinis que usó en las playas paradisíacas de aquel país del Caribe.

Mica Viciconte en Instagram.

Mica Viciconte lució radiante enfundada en una trikini animal print

Mica Viciconte y su bikini negra