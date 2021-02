Martín Baclini y su propósito para 2021: terminar el secundario

En un nuevo año y organizando los proyectos y cosas que quedaron pendientes en un extraño 2020, Martín Baclini sorprendió al confirmar que terminará con un tema pendiente que le preocupa.

Ante el anuncio muchos pensaron que se trataba de temas de su empresa de Rosario o, un poco más profundo, algo que haya quedado pendiente en la relación con su ex pareja Cinthia Fernández.

Pero nada de lo anterior es lo que el ex participante del Bailando quiere terminar. El mediático confirmó que desea, de todo corazón, terminar con la secundaria y cerrar ese ciclo importante de su vida.

En una entrevista con Mitre Live Baclini comenzó diciendo: “Para mí el 2020 fue un año de desafío muy grande. Yo soy empresario y no artista, ese lado la gente no lo conoce”, comentó.

Luego agregó: “Yo no tengo estudios, no terminé la secundaria, lo mío es trabajar y la calle. Empecé a trabajar con 12 años. Uno como empresario tiene la responsabilidad de la gente y cumplir con todos el 100 por 100. Para mí que esté funcionando, es un premio”, dijo sobre sus responsabilidades.

Luego volvió a hablar de sus estudios inconclusos y dijo: “Nunca conté esto del colegio. No es un ejemplo no estudiar y que te vaya bien. El estudio es la teoría, no alcanza con estudiar, no te hace empresario eso”, sumó y luego dijo: “El 14 de enero empecé a estudiar inglés. Y tengo el objetivo de terminar el colegio. Me quedaron materias como computación, gimnasia y matemáticas creo. Un desastre. Era muy vago y no iba. Creo que lo único que aprendí fue a jugar al metegol. También pienso estudiar teatro en febrero”, dijo Martín con respecto a sus planes para este nuevo año.