“Martes, 21 horas, en mi casa”, así concretaron Carmen Barbieri y Alberto Martín su cita romántica

Desde hace varias semanas, Carmen Barbieri y Alberto Martín protagonizan un juego romántico del que solo nos queda saber si terminará con una nueva pareja en el mundo del espectáculo o con dos grandes amigos y colegas que se divierten. Lo cierto es que su historia de “amor” sumó un nuevo capítulo.

La capocómica estuvo como invitada en el programa “Debo decir” de Luis Novaresio y él le consultó: “¿Te bancás un candidato?”. Desconcertada por la consulta que nada tenía que ver con la charla ya iniciada, la artista se quedó mirando el monitor donde le pusieron un mensaje del actor.

“El deseo es el mejor arquitecto de la vida”, se lo escucha decir al galán, una especie de introducción a una invitación más que especial: “Vos dijiste en un programa de televisión que me corrí, que me fui a la banquina, que mordí el pasto. El martes a la noche, yo voy a estar en casa, sabés donde vivo. Voy a tener a la mesa la comida que más te gusta. El martes a las nueve de la noche en mi casa, Carmucha. Y hablamos tet a tet. Te quiero mucho”.

Carmen Barbieri y Alberto Martín suman un nuevo capítulo a su supuesto romance Internet

“¡Se animó!”, expresó Barbieri, sorprendida, y sumó: “Yo lo rezongo... Aunque tiene una familia maravillosa, él vive solo. Le regalé un perrito hermoso y me dice ‘lo voy a devolver, porque tengo que levantar la caquita...”. Y antes de que se fuera por las ramas y esquivara la respuesta, Novaresio la interrumpió: “Martes a las 9 de la noche”.

“¿Vos me organizaste esta cita?”, consultó la madre de Fede Bal. “Si pasa algo quiero ser el testigo”, lanzó el conductor. “Si tengo que buscar un candidato, lo elegiría a él”, sentenció la artista e inmediatamente todos los invitados del ciclo la felicitaron.

Aunque llegaron los “peros” de Carmen: “Los dos tenemos nuestras historias, yo era muy amiga Marta, su señora, se mezclan cosas...”. “Barbieri, estás arrugando”, la cruzaron al aire y todos rieron. Solo falta ver qué pasará este martes y si después aparecen fotos de la nueva pareja de artistas.

La historia de Carmen Barbieri y Alberto Martín

El miércoles pasado, Alberto estuvo en “Es por ahí” y habló de su colega y se le notaba el amor que le tiene: “Es la mujer más querible que he tratado. Es la mujer que me gustó abrazar. Es una mujer excepcional, muy querible y tierna, y me encantó abrazarla”.

“Ella dijo que yo me achiqué. Parte de razón tiene, pero la vida no terminó, Carmen”, comentó al aire por lo que la producción llamó a Barbieri y se saludaron en vivo. “Es un atrevido, me declara su amor en el programa pero después no me contesta los llamados”, reprochó ella entre risas.