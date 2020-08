Marley celebró el Día del Niño junto a Mirko y estallaron las redes al ver los regalos

Con motivo de la celebración del Día del Niño en Argentina, la última edición de “Por el mundo en casa” tuvo como protagonista a Marley y a su pequeño hijo. Para que Mirko viviera una jornada inolvidable en medio de la pandemia de coronavirus, desde la producción del programa prepararon un gran despliegue con juegos y regalos para el niño, lo que lo llevó a ser una de las principales tendencias del país.

En el amplio patio de la casa del conductor, montaron tres inflables gigantes, una cama elástica y hasta una casa en miniatura decorada solo para el nene de dos años, sumado a grandes sorpresas que se fueron develando con el correr de la emisión.

“Mirá lo que armamos para el Día del Niño. Mirá los inflables. ¡Tenemos un payaso!”, dijo Marley al ver disfrazado a su productor, Fernando Colombo. “Armamos todo esto para homenajear a los niños. Vamos a ver material de los viajes que hemos hecho con Mirko, que son realmente impresionantes”, agregó el presentador, mientras que el pequeño miraba todo asombrado acompañado de su perro Bailey.

A lo largo de la noche, recordaron los mejores momentos de Mirko en los viajes que ha hecho desde su nacimiento, en octubre de 2017. Así, se lo vio junto a la China Suárez y sus hijas; Wanda Nara con su pequeña Isabella Icardi; Flor Peña y su hijo menor, Felipe; Jimena Barón y Momo; Paula Chaves y Baltazar; y Lola, la hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

En medio de los viajes, Marley fue mostrando algunos de los obsequios que recibió en su día el niño. Sin dudas, el más deslumbrante fue un mini camión de bomberos con manguera que lanza agua incluída. “Este es un regalo muy especial. Logramos que haya un auto de bomberos para el bebé, que es fanático de los policías, las ambulancias y los bomberos”, contó Marley, mientras su hijo estaba arriba del vehículo.

Quien también se hizo presente fue Susana Giménez, madrina de Mirko, quien le mandó un especial saludo desde Punta del Este: “Hola Mirko. Hoy es el Día del Niño y yo, que soy la tía Su, no puedo dejar de saludarte y decirte que te extraño y te quiero mucho. Estás muy lindo y hablás español, inglés y alemán. ¡Yo no lo puedo creer! Te escuché los otros días con tu papá y no lo podía creer. Quiero decirte una cosita: te quiero mucho, Mirko. Mirá, estoy con mi perrita nueva, que se llama Rita. Es tan linda… Un día voy a ir para que juegue con Bailey. Te amo”.

El programa finalizó en una casa de juguetes que había sido montada especialmente para la ocasión, desde donde anunciaron que sortearían juguetes del Mirko para los seguidores de la cuenta de YouTube del niño: “La gente que ha armado esta casa puso hasta un cajón para guardar cosas, un cartel con el nombre de Mirko... Le armaron de todo para que tuviera acá su Día del Niño. Está bueno poder compartir e ir regalando los juegos que no usa más”.

Mientras en la TV se veían esas imágenes, en las redes se convirtieron en tendencia el programa y los nombres de Marley Mirko. Los mensajes en Twitter iban desde ocurrentes comentarios por los lujos del festejo, hasta memes por los regalos que recibió el niño.