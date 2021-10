Mariana Genesio cambió su look y acertó, encantó a sus seguidores

Mariana Genesio comparte gran parte de su trabajo en los medios en sus redes sociales. Esta vez, una de las protagonistas de Pequeñas Victorias, de Telefe, publicó en su Instagram una fotografía donde la vemos luciendo su cabello oscuro.

“A veces me pregunto cómo harán para vivir sin mí en NewYorkCity. New York City do you miss me?”, escribió junto al posteo Mariana, donde la vemos en una fotografía posando en una zona muy popular de esa ciudad de EE.UU.

Hace algunos días, además en sus redes sociales compartió imágenes junto a otras actrices, donde está incluida Lali Espósito. “Teamwork makes the dream work”, (Un trabajo en equipo hace que el sueño funcione), escribió junto a la publicación.

Mariana Genesio muy sensual en las redes sociales

Sin dudas, Mariana Genesio marcó un quiebre en la televisión argentina. Debutó en El Marginal como “Ginna”, para luego aceptar un rol protagónico en “Pequeña Victoria”, tira de Telefe que tuvo mucho éxito.

Además, la actriz se muestra muy activa en sus redes sociales, compartiendo momentos laborales pero también fotos cargadas de mucha sensualidad.