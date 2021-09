Marcelo Mazzarello denuncia a Flor Peña por excluirlo de una película: “El poder que da visitar a Alberto Fernández...”

¡El poder que da visitar a AF mientras no podíamos ver a nuestros familiares!

La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre.

Ideología K



La ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno.



Voy a



Inadi? No

Gremio? No

Justicia? No



TW