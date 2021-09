Al estilo Ratatouille, Bake Off Argentina tuvo una visita inesperada

Bake Off Argentina encendió sus hornos a toda marcha y los usuarios en las redes siguen el minuto a minuto de este reality de pastelería conducido por Paula Chaves. Así, una usuaria de TikTok alertó un detalle no menor, que para ella no pasó desapercibido.

¿Qué ocurrió? se filtró la presencia de una rata, un pecado capital para cualquier cocina o entorno gourmet.

La usuaria @rusaminio fue quien compartió en su cuenta el fragmento del video en el que se puede ver cómo el roedor pasea por debajo de la mesa de los jurados, quienes ni se dieron cuenta que estaba allí el simpático animalito.

Ni Damián Betular, Dolli Irigoyen, Pamela Villar o incluso la conductora, advirtieron su presencia. Tampoco los participantes, o por lo menos eso quedó constatado en la filmación que salió al aire.

Bake Off. Captura video Tik Tok

El instante en el que se coló una rata en Bake Off

“Chicos, se les pasó la rata. Saben?”, escribió irónica la TikToker arrobando al perfil oficial del programa en esa red social. Los usuarios no tardaron en comentar lo sucedido y muchos mostraron sorpresa, ya que previo a ver esta grabación nadie se había dado cuenta.

Bake Off Argentina. Captura video. TikTok

Incluso otros festejaron la selección musical de @rusaminio, que acompañó las imágenes con el tema principal de la película Ratatouille, aquella que narra la historia de un tierno ratoncito que sueña con convertirse en chef.