Marcelo Tinelli protagonizó un papelón con una estrella internacional y le echó la culpa al alcohol

Marcelo Tinelli es una caja de sorpresas y lo viene demostrando hace más de 30 años en los medios. Y a la hora de presentar el ritmo “Una que sepamos todos”, en ShowMatch, en el que los equipos deben elegir una canción popular para montar sus respectivos cuadros, terminó revelando una anécdota hasta el momento desconocida.

El conductor presentó a los miembros del jurado con música acorde a lo que propone en la nueva ronda del certamen y al escuchar algunas estrofas de Azul, de Cristian Castro, contó el papelón que protagonizó con el artista mexicano.

“Me encanta, me encanta él… Pensar que una vez no lo dejé entrar a una fiesta”, empezó. Y explicó que el culpable de su accionar fue nada menos que el alcohol: “Estábamos en casa medio tomados todos, y tipo cuatro de la mañana me dijeron que estaba Cristian en la puerta. Yo pensé que me estaban jodiendo, dije: ‘Dale, boludo, ¿cómo va a estar Cristian Castro en la puerta?’”.

Más allá del malentendido, el conductor explicó que la guarda mucho aprecio al hijo de Verónica Castro, quien en más de una oportunidad ha visitado su programa y tiene un gran cariño hacia el público argentino.