Marcela Tauro mostró su bronca por la muerte de Solange Musse

La triste noticia de la muerte de Solange Musse, una joven que estaba peleando contra un cáncer terminal a la que le impidieron despedirse de su padre, Pablo, generó bronca y dolor. El hombre no pudo ingresar a Córboda, por los protocolos sanitarios en plena pandemia de coronavirus, y no pudo darle el último adiós a su hija.

Este caso movilizó a mucha gente. Tal es el caso de Marcela Tauro quien se manifestó indignada ante el accionar policial y las nuevas reglas establecidas por el Covid-19 en la Argentina, según Ciudad Magazine.

“Como madre hubiera pasado. Sé que está mal lo que estoy diciendo, pero voy a ver a mi hijo. ¡Qué me importa cometer un delito! Voy a ver a mi hijo. Yo paso, no me preguntes cómo, pero paso. Llevame presa”, dijo la panelista en Fantino a la Tarde, con bronca, ante la injusta situación que afrontó el padre de Solange, a quien le negaron la posibilidad de ver por última vez a su hija.

Firme en su postura, Marcela Tauro agregó: “Está mal lo que estoy diciendo, pero es el último adiós a mi hijo o hija. El padre de Solange habló con el corazón y le quitaron el derecho a la hija (de despedirse). Yo paso. Y quiero aclarar que no estoy juzgando al papá de Solange”.