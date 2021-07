Marcela Feudale cambió su vida y ahora se dedica a las bufandas y a las ruanas

Desde que LaFlia comenzó a organizar lo que luego sería La Academia, Marcela Feudale, histórica locutora de ShowMatch, avisó que no estaría presente debido a que quería cuidarse del Covid-19 porque tenía a su cargo a su mamá, según Pronto.

“Mi determinación fue aceptada no solo por Marcelo, sino también por Fede y el Chato. No pasó nada, lo encontré a Marcelo entendiendo lo que le dije. Me dijo ‘vení cuando quieras, tu lugar no te lo va a sacar nadie’”, aseguró en aquel momento.

Fue así que por aquellos días, Feudale puso manos a la obra y comenzó a tejer para vender sus productos. “Me dieron ganas de tejer un suéter así que llamé a una lanera que te llevaba las cosas a domicilio. Resultó ser amigo de Larry de Clay y me trajo más cantidad de la que yo necesitaba, así que me hice un saco también. Quedaron tan bien que me dieron ganas de seguir tejiendo”, relató en TN sobre el comienzo de su emprendimiento.

“Voy a sacar solo dos o tres modelos para poder hacer distintos talles. Y después voy a dedicarme a hacer ruanas, bufandas, pie de cama, almohadones y cosas que no necesitan medidas ni talles y que no son complejos a la hora de vender por Instagram”, continuó entusiasmada.

“Para mí es un tesorito que surgió casualmente con esta cuarentena cuando descubro que aquello que me había enseñado mi abuela me encantaba hacerlo y me hacía bien. Me hacía pensar de otra manera en épocas donde el pensamiento se convierte en el enemigo de cada uno. Todos encerrados, me dieron ganas de tejer y me acordé lo bien que me hacía en mi cabeza cuando tiempo atrás había cortado con un novio, me había sentido mal y me hice un sweater. ¡Me salvó!”, cerró.