Stefi Roitman se mostró muy enamorada de Ricky Montaner en Miami con el perro gigante de ambos

Stefi Roitman parece haber encontrado al amor de su vida y si alguien le quedaba dudas, solo hace falta visitar su feed de Instagram para ver como incluye siempre que puede a su novio. Quien no lo sabe, ella está ya con planes de casamiento con uno de los chicos del clan Montaner, Ricky, a quien conoció por amigos en común y de repente se volvieron inseparables.

De hecho, a poco de estar de novios, la pareja decidió vivir junta cuando apenas iniciaba la cuarentena, lo que generó entre ellos un vínculo irrompible. Incluso a principio de año ella terminó la mudanza trayendo a su perro desde Argentina. Y ahora los tres son como uña y dedo.

Los fans de las redes adoran a esta pareja. Instagram

En las últimas fotos que ella posteó en sus redes, se puede ver a la pareja al borde de una pileta en Miami, acompañada del lanudo. En ocasiones, ni siquiera se sabe a quien quiere más la modelo, porque hace posteos igual de tiernos con su perro que con su novio.

La nueva marca de bikinis de Stefi Roitman

Sin embargo, la leyenda de sus fotos no estaba dedicada a ninguno de los dos, sino a uno de los modelos de su nueva cápsula de bikinis.

“La Bikini #4 es amor, tanto el color como el modelo me llevan de viaje”, puso en la seguidilla de fotos. “Qué mejor representada que con estos dos al lado mío y en un lugar que me encanta… no dudé en subirla de una vez a la web para que puedan tenerla”, les escribió a sus más de 3 millones de seguidores.

Recientemente, Stefi estrenó My Happy, la nueva línea de bikinis dedidacas sorbe todo a las argentinas. Las presentó durante el evento anual Paraíso Miami Beach, celebrado el 11 de julio. “Se viven demasiadas emociones. Entre preparativos, notas, fotos, organización, ensayos... fue mucha emoción y una adrenalina que me recorrieron el cuerpo todo el tiempo. Es mucho más de lo que soñé y esto recién comienza”, dijo el día en que las mostró al público.

Sus modelos no han dejado de tener éxito por las redes y se han agotado en poco tiempo.

Los modelos que Stefi presento en My Happy. Instagram

