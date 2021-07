La boda de Stefi Rotiman y Ricky Montaner ya tiene fecha y lista de invitados

Cada noche, “La voz Argentina” rompe los números del rating y entre sus protagonistas tiene a gran parte de la familia Montaner. En los sillones rojos giratorios está Ricardo y también sus hijos Mau y Ricky, además de su nuera argentina, Stefi Roitman.

La actriz argentina y Ricky están en pareja desde principios del 2020 y en septiembre de ese mismo año hicieron público su compromiso. Dado el cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus ellos comenzaron a convivir en Estados Unidos y ahora están convencidos de que ha sido lo mejor que les podía pasar como pareja.

Lo cierto es que los tortolitos están a punto de dar el “Sí, quiero”, justo en medio del gran éxito del reality de canto más visto en nuestro país. Pero se desconocía la fecha del gran evento y Stefi la reveló en un móvil con Florencia Peña y sus compañeros de “Flor de equipo”.

“Nos pusimos de novios en enero del 2020… Y nos vamos a casar, vamos a poner el gancho”, compartió entre risas la artista. “Estamos en veremos con la fecha, esperemos que todo siga bien. Enero o febrero 2022, si todo sigue bien…”, confió por primera vez.

Y ante un consejo de Analía Franchin, Roitman dejó entrever que el casamiento se realizaría en nuestro país. “Casate allá, así tenés la ciudadanía americana” pero rápidamente la joven soltó: “¡No!”.

A pesar de que no hay fecha ni lugar precisos, la pareja la romperá con un evento que tendrá a un montón de artistas reconocidos entre sus invitados, entre ellos, “Marc Anthony, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Lali Espósito, Tini Stoessel… estoy tirando un montón de nombres, no me crean tanto… digamos que estos son los amigos”, explicó en “PH” hace un tiempo atrás.

En el programa de Andy Kusnetzoff, Stefi habló sobre la primera vez que vio a Ricky, el coach de “La voz Argentina”: “Cuando lo vi no pensé que me iba a casar con él, pero dije: ‘este pibe no puede ser’. Literal, desde ese viaje, nunca más nos separamos. Fue muy fuerte, nunca me había pasado algo así”.