En ropa interior diminuta y desde el camarín, Jimena Barón confesó que se vendría “ahora mismo” a Mendoza

Jimena Barón supo ganarse su lugar en el jurado de “La academia” y cada noche sorprende con los looks exclusivos que elige para mostrarse y levantar el calor en la casa de los argentinos que ven “Showmatch”. pero también de los que la siguen en las redes, que son muchos y que a veces quedan al borde del infarto con sus fotos.

Es usual que la cantante y actriz se muestra con muy poquita ropa, que deje ver sus curvas logradas por tanto entrenamiento y que comparta momentos divertidos y muy tiernos junto a su hijo Morrison o Momo, como todos lo conocemos al niño fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

Jimena Barón confió que su provincia ideal es Mendoza Redes Sociales

Lo cierto es que ayer por la tarde, “Jmena”, como dice su nombre en Instagram, estaba con unos minutos libres y decidió abrir una ronda de preguntas y respuestas en las historias. Y para sorpresa de muchos, ella escogió a nuestra provincia como su destino favorito para viajar “ahora mismo”.

“A dónde te irías con un pasaje de avión gratis ahora mismo?”, quiso saber una de sus 5.7 millones de seguidores. Sin dudarlo ni esquivando la respuesta, Barón contestó: “A Mendoza, a encender un hogar en una cabaña, embriagarme y ya se imaginan lo demás”, escribió junto a un emoji de fueguito y un corazón.

Le consultaron también por una foto que no haya subido a su perfil público y al momento en que publicó la foto de su camarín, arrodillada en una silla giratoria y con ropa interior gris de colaless, hizo olvidar que estamos en invierno.

Respecto a su estado civil dijo estar soltera y cuando le preguntaron si saldría con una mujer, Jimena compartió con sinceridad: “Si me gustara alguna, por supuesto. No me pasó por ahora”.

Y así siguió con sus respuestas subidas de tono y sus deseos ardientes.

