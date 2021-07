Ángel De Brito durísimo con la China Suárez: “Si Benjamín no pone nada en público, ¿por qué ella sí?”

A pesar de que el nacimiento de Ana García Moritán Ardohain pone a Pampita y su marido Roberto en el centro de la escena, parece que la China Suárez terminó quedando como una de las figuras más polémicas. La actriz mandó un mensaje de felicitaciones a la pareja por su bebe, pero para los ojos de la opinión pública, puede tratarse de toda una jugada para mejorar su imagen. Es que nadie termina de creerse la idea de que ahora son todos como una gran familia feliz. No se puede olvidar el inicio de la historia de amor entre la China y Benjamín Vicuña, cuando ella se convirtió en la tercera en la relación del chileno con Pampita.

Fue Ángel De Brito quien volvió a poner en escena una disputa que se había dado por las redes sociales, cuando los padres de Magnolia y Amancio le dedicaron un mensaje a la flamante madre por el nacimiento. “Tienen armonía porque son familia. Tienen hijos que son hermanos en común, entonces tienen que tener armonía”, comenzó diciendo el conductor en Los Ángeles de la Mañana, pero rápidamente se puso muy filoso con respecto a la actriz de ATAV.

“A mí no me parece que vayan mal a la casa, se vean, se vinculen porque son familia. Pero esto de las redes me parece hipócrita a mí”, confesó a sus angelitas. Y agregó: “Me parece una hipocresía porque cuando preguntan uno elige qué contestar. Entonces, si Benjamín, que es más familia, no pone nada en público, ¿por qué ella sí? Seguro que a la China no le importa Pampita, no tiene celos, ¿pero para qué lo hace?”.

Todo surge también a raíz de una serie de Stories que la mujer de Vicuña compartió por su Instagram en donde contaba que había conocido a Ana y que era “demasiado linda”. Yanina Latorre le confirmó que siempre que se trate de algún mensaje de la China a Pampita, se daba para una doble lectura.

“Esto ¿qué genera? Que sigan comentando. ¿Vos pensás que ella quiere remediar lo público?”, dejó como pregunta al aire el conductor.

La China Suárez se confiesa sobre su carrera y su familia

Entre las famosas Stories de las que surgió el comentario de De Brito, la actriz se había sincerado con sus seguidores sobre muchos temas que le consultaron. Entre ellos, un nuevo embarazo, más hijos, su relación con Pampita y sus futuros trabajos.

Por ejemplo, explicó que ella piensa tener más hijos con su pareja. Eso sí, para otro miembro en la familia deberían pasar algunos años, “por ahora no”.

Respecto a su carrera, anunció que en septiembre comienza a grabar nuevas series, aunque no pudo confirmar si se trata de ATAV. Además espera ansiosa volver a encontrarse en un estudio con una de su ex colegas de Casi Ángeles. “¿Volverías a trabajar con Lali?”. A lo que ella contestó segura: “Pero claro, ya estamos hablando de eso”.

