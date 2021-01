Luis Novaresio confesó que con su novio se contagiaron de coronavirus

En estos últimos meses los medios de comunicación se poblaron de casos de Covid 19 en un momento en donde los contagios ya no eran tantos y la gente comenzaba a tener más conciencia de los cuidados básicos.

En estos días sorprendió la confesión de Luis Novaresio quien contó que se contagió de coronavirus y ya fue dado de alta.

A través del aire de radio de su programa en Radio La Red el conductor reveló que estuvo enfermo y que debió aislarse en su casa de Vicente López junto a su pareja, Braulio Bauab.

A diferencia del resto de los famosos que contaron el momento en que fueron diagnosticados con el virus, el ex conductor de “Animales Sueltos” (América) al recibir el alta médica lo contó a sus oyentes.

Recuperado y nuevamente al frente de sus actividades laborales Novaresio dijo: “El lunes me dieron el alta porque me pegué el COVID-19, como corresponde, durante este mes de enero”, comenzó diciendo el periodista y detalló que sólo sabían de su enfermedad sus amistades y círculo íntimo.

Acerca de su novio Luis detalló que Braulio fue el que peor la pasó porque tuvo fiebre y tos a diferencia de él que sólo sintió cansancio corporal: “Era inexplicable y extrañísimo, de repente sentís que te desenchufan y decís... ¿dónde está la cama?”.

Sobre cómo se dieron cuenta que estaban enfermos Luis recordó: “Estábamos durmiendo y Braulio me despierta y me dice: ‘No huelo’. Yo estaba tan enojado porque estaba seguro de que no nos íbamos a enfermar que en ese momento me negué a oler un repelente de mosquitos”.

Sobre sus sentimientos en ese momento, el conductor dijo que sintió pánico y advirtió que es importante prestarle atención a los síntomas: “Me negué hasta último momento. Hasta que no olí... Esa soberbia. Yo decidí que no iba a tener coronavirus porque nos cuidamos”, finalizó.