Viviana Canosa y su preocupante estado de salud, según Luis Novaresio

Viviana Canosa está ausente en los medios desde hace algunos días. Su salud tiene prendida una luz roja que alarma a varios colegas y sobre su estado habló Luis Novaresio. Fue en un móvil para el ciclo “Los ángeles de la mañana” en el que también precisó cómo está su relación actualmente.

“La gente cree que hablo con ella, pero no nos vemos”, expresó el periodista respecto a la conductora de “Vos”, su ciclo de América, el mismo canal donde trabaja Novaresio.

Desde hace varios días se dice que la pelirroja contrajo coronavirus y que por ello no estaba saliendo al aire pero luego se dijo que no estaba bien por el robo sufrido en la calle en el que un motochorro le pasó por encima de sus pies. Mientras que ella negó tener Covid-19 con un certificado publicado en las redes, Luis dio detalles de su cuadro.

Fue en la nota con Ángel de Brito que el periodista y compañero de canal habló: “Ayer le hice un reclamo de hijo único, le mandé dos mensajes que nunca me contestó. Creo que tiene laringitis, pero desconozco lo que pasó. Seguro somatizó, el cuerpo te pasa factura y te pega por lo que vos hacés”.

Respecto al diagnóstico que ella misma mostró y con el que evidenciaba que no tenía anticuerpos, el conductor de “Debo decir”, sumó: “Fue un estudio de anticuerpos no un PCR. El PCR es el que determina si estás cursando la enfermedad y el de anticuerpos, justamente, es el que determina si tenés anticuerpos después de cursar el virus”.

La salud de Viviana Canosa según la información que tiene Luis Novaresio

Por lo que de Brito plantó una duda: “Quiere decir que entonces Viviana no se vacunó”. Y frente a esto, se reveló que Canosa no tuvo coronavirus debió presentar el negativo de su estudio a pedido del canal A24.

Cómo es la relación de Luis Novaresio y Viviana Canosa

Durante la charla de Luis Novaresio y Ángel de Brito, se habló de la salud de Viviana Canosa y de cómo es la relación que tienen hoy los conductores del canal A24.

Con total honestidad, el entrevistado confío: “Sabés que no sé. En el año la vi dos veces. No compartimos estudio, ella está en el uno y yo en el cuatro, y no nos vemos. La gente cree que hablo con ella, pero es solo en el pase, porque no nos vemos”.

Y de Brito quiso saber más: “¿Están bien con Canosa o tienen rispideces?”. “Tuvimos momentos heavy, pero esto es laburo y, como siempre digo, el laburo no es un club de amigos. Si después surgen los amigos buenísimo, pero pensamos distinto en un montón de cosas, en el tema covid, en el tema aborto, en el tema del lenguaje inclusivo”, explicó Luis.

Para cerrar el móvil, explicó: “El pase es un poco la televisión, parece que vamos a estallar pero no, aunque un par de veces nos hemos llamado para decir: ‘Che, te pido disculpas si esto te jodió, no era la intención’. Jugamos a cambiar ideas potentes porque los dos somos bastantes bravos, pero está todo bien”.