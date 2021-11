Luis Novaresio explicó las razones que lo llevaron a irse de América

Ya lo había adelantado en una entrevista con PrimiciasYa.com, sin embargo, ahora Luis Novaresio declara cuáles son las razones de su partida de América TV.

El conductor hizo junto a Viviana Canosa el clásico pase de programas en vivo en A24 y la conductora de Viviana con vos le dijo a su compañero sin rodeos:

¿El año que viene vamos a hacer el pase juntos?”, le preguntó Viviana a Luis ante la información que salió en los medios sobre su salida del Grupo América.

Ahí, Novaresio explicó el motivo de su decisión de dejar América TV tras diez años: “Estoy terminando el ciclo en el Grupo América el 17 de diciembre, tanto en Radio La Red, como en A24 como en América. Estoy terminando un ciclo híper feliz y agradecido a América”.

Y agregó: “Creo que es el noveno o décimo año en el grupo. Y sentí que me sentaba en un fórmula 1 en esta casa”.

“Tengo ganas de hacer un parate y me voy a dedicar a escribir. Voy a seguir en Infobae”, explicó Luis, quien así aclaró las razones que lo llevaron a tomar esta decisión profesional de retirarse del medio.

El primer anuncio de Luis Novaresio

El conductor ya había anticipado que tenía pensado retirarse del canal. Al menos, así fue que lo hizo saber durante la entrega de los Martín Fierro de Cable, donde conversó con PrimiciasYa.com y habló de su futuro laboral para el próximo año.

Novaresio fue el ganador del Martín Fierro por su programa de entrevistas. Claro que en aquel momento se mostró muy emocionado con la noticia.

“No me lo esperaba a este Martín Fierro, cero. Parece una pose al decir que no me lo esperaba, pero es así”, dijo en conversación con el medio.

Y agregó: “Es raro porque cuando dicen que gana uno es como un golpazo. En la escuela cuando te llamaban para dar una lección era fuerte, y esto es fuerte pero emocionante”.

Además, comentó: “Es lindo que haya vuelto este evento, volver a estar sin barbijos. Estuvo muy bien la fiesta, muy bien ambientado. Es buena la comida y está todo muy bien”.

Finalmente fue que dio indicios de que sus planes cambiarían por completo para el 2022. “Siempre digo lo mismo, voy a trabajar menos, pero no me creo ni a mí mismo. Pero voy a intentar trabajar menos”, dijo en aquel momento.