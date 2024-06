Reapareció Novaresio en LN+ y el pase con Antonio Laje fue incómodo (VIDEO)

El periodista Luis Novaresio reapareció este lunes por la mañana en el programa “Buen día Nación”, del canal LN+, tras los rumores en redes sociales sobre un pedido de aumento de sueldo y hasta un despido, algo que él mismo desmintió con una foto mostrándose en pleno descanso.

Qué pasó con Luis Novaresio en LN+

Para calmar las aguas en medio del revuelo, Novaresio utilizó su propio perfil virtual para decir que simplemente se tomó unos días.

“Aquí paseando con esposo. Un poco de descanso. Nos vemos el lunes a las 10 horas y a la medianoche en LN+”, escribió el conductor en Instagram, acompañado de una selfie junto a su esposo, Braulio Braub.

La militancia virtual libertaria anunciaba el supuesto despido de Novaresio

Luis Novaresio desmintió los rumores de despido en LN+

Volvió Novaresio a LN+ y aclaró que no lo echaron

Tal como prometió en su historia de Instagram, este lunes a la mañana Novaresio volvió a la televisión.

Antonio Laje, conductor que lo recibe, se encargó de liderar el pase y aprovechó a hacer bromas sobre los rumores en Twitter para ponerlo incómodo: “¿No lo habían echado? ¿Dejan entrar gente despedida así como así? Pasá, olvidate. Vení”.

Luis Novaresio volvió a LN+ tras los rumores falsos de despido

“Yo estaba tranquilo, me había tomado dos días. Me dijeron que Laje dice que no te banca más, que sos insoportable. Que no te aguanta más. Le mandamos un beso a todos los que en Twitter... Parece que puedo criticar al gobierno de Milei”, respondió Luis Novaresio.

Y amplió en su descargo al aire: “Inventaron la truchada que yo había pedido aumento de sueldo. 300%. Me quedo corto. Y pusimos en LN+ a alguien que habla bien del gobierno”.

Entonces, Laje siguió con la broma: “No aceptaron tu pedido de aumento de sueldo como senador y te echaron”.

Novaresio aclaró rápidamente: “Estoy muy contento y agradecido de trabajar en LN+. Puedo decir lo que quiero de este gobierno. Está todo bien”.

Precisó también sobre su descanso y el vuelo donde la fake news de su despido fue tema de agenda: “Me fui dos días de viaje. Gracias a la gente de Aerolíneas Argentinas. Qué bien se viaja siempre. Subo y la azafata me dice ‘che, ¿y a dónde vas a estar?’. ‘En el 16D’, le respondí. ‘¿Pero te echaron?’. Puse un posteo para aflojar con este tema. Me tomé dos días de descanso, por contrato tengo más”.

Por último, Novaresio agradeció a su reemplazo del viernes para demostrar que tiene la mejor onda con todo el equipo del canal de noticias: “Gracias a Pablo Rossi que estuvo firme, gran compañero”.

Seguí leyendo: